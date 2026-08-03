Los colombianos duplicaron el dinero que envían para estudiar en el exterior: creció 103% en el primer semestre

El interés de los colombianos por cursar estudios en el exterior continúa incrementándose al punto en que mueve cada vez más recursos.
Durante el primer semestre de 2026, los envíos de dinero destinados a financiar matrículas, manutención y otros gastos académicos en otros países alcanzaron US$17,18 millones, un incremento del 103% frente a los US$ 8,47 millones registrados en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras de la plataforma Global66.
El crecimiento refleja una tendencia que se ha acelerado en los últimos años. Solo entre 2022 y 2025, el dinero enviado desde Colombia para cubrir gastos educativos en el exterior pasó de US$2,13 millones a US$22,68 millones, multiplicándose por diez y convirtiéndose en uno de los segmentos con mayor dinamismo dentro de las transferencias internacionales realizadas por colombianos.
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