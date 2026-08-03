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Video | Jhon Arias pisó el área y marcó de cabeza en la victoria de Palmeiras por Copa de Brasil; vea el gol aquí

El jugador colombiano continúa en una buena racha y aportó en la goleada 3-0 de Palmeiras ante Fortaleza

  • Jhon Arias anotó su segundo gol consecutivo. FOTO: Instagram Jhonariasa
    Jhon Arias anotó su segundo gol consecutivo. FOTO: Instagram Jhonariasa
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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En el Nubank Park de Sao Paulo, casa del Palmeiras SP, equipo que se enfrentó a Fortaleza de Ceará por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil. Jhon Adolfo Arias Andrade fue titular en el equipo local. El volante ofensivo de la selección Colombia disputó su cuarto compromiso del semestre tras su participación en la Copa del Mundo.

Nunca fue un problema para Palmeiras el partido, aunque el primer tiempo terminó con un marcador igualado a cero goles. Al minuto 48 del compromiso, el mundialista con Paraguay, Mauricio, puso el 1-0 que aventajó al Verdão frente a su público. Más tarde, al 64', llegó el chocoano y escrito de cabeza, una jugada muy similar desde el posicionamiento a lo que fue su gol contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial. José “Flaco” López le puso la cereza al pastel al 85' para dejar el marcador 3-0 a favor de Palmeiras.

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Arias que venía de anotar en el partido del miércoles pasado (29 de julio), ante Vitoria por el Brasileirao, se hace presente también en la Copa de Brasil, anotando así mínimo un gol en todas las competiciones disputadas con Palmeiras este año si se cuenta también la Copa Libertadores, torneo en el que suma 3 goles y una asistencia en 6 presencias.

Con este tanto, Jhon Arias llegó a 9 goles en el año, sumando los 4 marcados en Brasileirao, uno por Copa del Mundo y los 3 mencionados en la Gloria Eterna. Lo próximo para Palmeiras y Jhon es el duelo de vuelta ante Fortaleza en el Arena Castelao el miércoles 5 de agosto. Se espera que, con la amplia ventaja a favor, el técnico portugués Abel Ferreira rote el equipo y le dé descanso a los titulares, entre ellos el cafetero.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos goles lleva Jhon Arias con Palmeiras en la temporada?
Jhon Arias acumula 9 goles en el año. Esa cifra incluye 4 tantos en el Brasileirao, 3 en la Copa Libertadores, 1 en la Copa de Brasil y 1 con la selección Colombia en la Copa del Mundo.
¿En qué competiciones ha marcado Jhon Arias con Palmeiras este año?
Jhon Arias ha anotado en todas las competiciones que ha disputado con Palmeiras durante la temporada: Brasileirao, Copa Libertadores y Copa de Brasil. La noticia destaca este registro como uno de sus principales logros del semestre.
¿Cuál fue el resultado del partido entre Palmeiras y Fortaleza por la Copa de Brasil?
Palmeiras ganó 3-0 el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil. Los goles fueron de Mauricio, Jhon Arias y José “Flaco” López.

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