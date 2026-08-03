Video | Jhon Arias pisó el área y marcó de cabeza en la victoria de Palmeiras por Copa de Brasil; vea el gol aquí

En el Nubank Park de Sao Paulo, casa del Palmeiras SP, equipo que se enfrentó a Fortaleza de Ceará por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil. Jhon Adolfo Arias Andrade fue titular en el equipo local. El volante ofensivo de la selección Colombia disputó su cuarto compromiso del semestre tras su participación en la Copa del Mundo.

Nunca fue un problema para Palmeiras el partido, aunque el primer tiempo terminó con un marcador igualado a cero goles. Al minuto 48 del compromiso, el mundialista con Paraguay, Mauricio, puso el 1-0 que aventajó al Verdão frente a su público. Más tarde, al 64', llegó el chocoano y escrito de cabeza, una jugada muy similar desde el posicionamiento a lo que fue su gol contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial. José “Flaco” López le puso la cereza al pastel al 85' para dejar el marcador 3-0 a favor de Palmeiras.

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