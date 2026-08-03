Incendios forestales en Santander ya consumieron más de 60 hectáreas en 36 horas

Justo en la provincia de Soto Norte, una región de ecosistema de alta montaña conectada de forma directa con el complejo hídrico y ambiental de Santurbán, las autoridades de Santander continúan atendiendo un incendio forestal que completa más de 36 horas activo.
Este se produjo en el municipio de Charta, donde las llamas han afectado unas 60 hectáreas de cobertura vegetal y mantienen en máxima alerta a los organismos de socorro.
La emergencia se registra en la vereda Pantanos desde las 6:00 de la tarde del pasado sábado. De acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, el incendio es atendido mediante un operativo coordinado entre entidades locales, departamentales y nacionales.
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“La respuesta es coordinada desde la Sala de Crisis de la OGRD, en articulación con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres”, informó la entidad. En las labores participan cerca de 50 personas, entre integrantes de los cuerpos de bomberos de Matanza, Tona, Vetas, Suratá y Bucaramanga, además de la Brigada del Acueducto, la Policía y miembros de la comunidad.