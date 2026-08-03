Incendios forestales en Santander ya consumieron más de 60 hectáreas en 36 horas

Justo en la provincia de Soto Norte, una región de ecosistema de alta montaña conectada de forma directa con el complejo hídrico y ambiental de Santurbán, las autoridades de Santander continúan atendiendo un incendio forestal que completa más de 36 horas activo. Este se produjo en el municipio de Charta, donde las llamas han afectado unas 60 hectáreas de cobertura vegetal y mantienen en máxima alerta a los organismos de socorro. La emergencia se registra en la vereda Pantanos desde las 6:00 de la tarde del pasado sábado. De acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, el incendio es atendido mediante un operativo coordinado entre entidades locales, departamentales y nacionales. Lea también: ¿Qué pasa con los incendios en Bogotá? Así avanza la emergencia en Chusacá y Cundinamarca “La respuesta es coordinada desde la Sala de Crisis de la OGRD, en articulación con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres”, informó la entidad. En las labores participan cerca de 50 personas, entre integrantes de los cuerpos de bomberos de Matanza, Tona, Vetas, Suratá y Bucaramanga, además de la Brigada del Acueducto, la Policía y miembros de la comunidad.

El Cuerpo Voluntario de Bomberos de Bucaramanga informó que cuatro de sus unidades fueron desplazadas hasta la zona, equipadas con rastrillos, bombas de espalda y batefuegos, para apoyar las labores junto con los bomberos de Matanza, Charta y Vetas. Las autoridades explicaron que el acceso al área afectada es complejo, por lo que la Gobernación de Santander solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el envío de helicópteros con sistema Bambi Bucket, que permitirían realizar descargas de agua desde el aire y acelerar el control de la emergencia.

Santander mantiene varias alertas

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Jesús Sánchez, indicó que el departamento ha reportado varios incendios forestales en las últimas horas. Además del caso de Charta, mencionó una emergencia en el municipio de Bolívar, que estaba siendo atendida con apoyo de las comunidades. El funcionario también advirtió que varios municipios permanecen en alerta roja y naranja por las altas temperaturas y las condiciones climáticas. “Es muy importante no hacer quema de basuras, no hacer fogatas (...) esas condiciones pueden causar incendios forestales debido a las altas temperaturas y a las fuertes corrientes de aire”, señaló. Le recomendamos leer: ¿Por qué respirar el humo de los incendios es dañino para la salud?

Aunque las autoridades aún no han establecido oficialmente las causas de la conflagración, el alcalde de Charta, Andelfo Porrila, aseguró en declaraciones a Noticias Caracol que, al parecer, el incendio se originó tras una quema para adecuar un cultivo. “Se identificó una tala de varias hectáreas, en la que al parecer metieron candela para arreglar un cultivo y se salió de control”, afirmó el mandatario. Por su parte, el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán advirtió que el incendio se presenta en una zona de influencia del páramo de Santurbán e hizo un llamado urgente a la UNGRD, la Gobernación de Santander y demás autoridades para reforzar las acciones que permitan controlar la emergencia y proteger este ecosistema estratégico. Entérese: A pocos días de dejar el poder, Petro declaró el desastre por El Niño, ¿es improvisación? Hay que señalar que un tercio del territorio nacional, equivalente a 346 municipios, permanece bajo algún nivel de alerta —roja, naranja o amarilla— por riesgo de incendios de cobertura vegetal. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el fortalecimiento del fenómeno de El Niño ha intensificado la temporada seca, provocando un aumento de las temperaturas y de las condiciones propicias para la propagación de incendios, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Los departamentos con mayor concentración de alertas son Antioquia, Huila, Tolima, Boyacá, Santander y Cundinamarca. Siga leyendo: Incendios en España y Francia dejan más de 120.000 hectáreas quemadas Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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