Las compañías petroleras más grande del mundo invertirán 100.000 millones de dólares para revivir sector petrolero de Venezuela

Así lo anunció el presidente de Estados Unidos, quien busca la reducción del precio del crudo en ese país. Por el momento, entre las petroleras norteamericanas, sólo una tiene licencia para operar en Venezuela.

    Trump se reunirá con las grandes petroleras en la Casa Blanca para impulsar al sector petrolero en Venezuela. Fotos: AFP y Getty Images
Agencia AFP
hace 7 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que las compañías petroleras más grandes del mundo se comprometieron a invertir 100 mil millones de dólares para revivir el sector petrolero de Venezuela mientras se preparaba para una reunión con importantes ejecutivos de la industria.

Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en una amplia operación militar el 3 de enero, y Trump no ocultó que el control del petróleo de Venezuela estaba en el centro de sus acciones.

Lea también: EE.UU. manejará el 12,7% del petróleo de Venezuela, ¿qué busca Trump?

“Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las GRANDES PETROLERAS, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca”, escribió Trump en sus redes sociales antes de la reunión, donde se esperaba que convenciera a los jefes petroleros para que apoyaran sus planes en Venezuela.

La administración Trump ha dicho repetidamente que está controlando Venezuela, y el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó el miércoles que Washington controlará la industria petrolera del país “indefinidamente”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien fue segunda de Maduro, ha dicho que su gobierno sigue a cargo, y la petrolera estatal se limitó a decir que estaba en negociaciones con Estados Unidos sobre ventas de petróleo.

En su publicación en las redes sociales, Trump dijo que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela debido a lo que llamó “cooperación” del país.

Señaló que Venezuela comenzó a liberar presos políticos esta semana y dijo que los países están “trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción... de su infraestructura de petróleo y gas”.

El medio estadounidense NBC News informó que se espera que los jefes de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips asistan a la reunión en la Casa Blanca.

“Es sólo una reunión para discutir, obviamente, la inmensa oportunidad que tienen estas compañías petroleras ahora mismo”, dijo el portavoz de Trump, Leavitt, a los periodistas.

Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente cuenta con licencia para operar en Venezuela. Exxon Mobil y ConocoPhillips abandonaron el país en 2007, tras rechazar la exigencia del entonces presidente Hugo Chávez de ceder al gobierno una participación mayoritaria en las operaciones locales.

El impacto de las sanciones en Venezuela

Sancionada por Washington desde 2019, Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas de petróleo del mundo y alguna vez fue un importante proveedor de crudo a Estados Unidos.

Pero, según la OPEP, sólo produjo alrededor del uno por ciento de la producción total de crudo del mundo en 2024, debido a años de subinversión, sanciones y embargos.

Trump ve las enormes reservas de petróleo del país como una ganancia inesperada en su lucha por reducir aún más los precios internos del combustible en Estados Unidos, un tema político importante.

Pero podría enfrentar una ardua tarea para convencer a las principales compañías petroleras estadounidenses de invertir en Venezuela debido a la incertidumbre sobre la gobernanza post Maduro, la seguridad y el enorme gasto que implica restaurar las instalaciones de producción.

Trump y el anuncio del control del petróleo venezolano

El martes, Trump dijo que el gobierno interino de Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que las ganancias “serán controladas por mí”.

“Las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos de América”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como Presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos”.

Luego agregó que los ingresos gastados por Venezuela se utilizarían únicamente para comprar productos estadounidenses.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Wright, ha minimizado las preocupaciones sobre las inversiones necesarias para aumentar la producción venezolana, diciendo que debería ser posible aumentar la producción en varios cientos de miles de barriles por día en el corto y mediano plazo.

Admitió, sin embargo, que se necesitarían “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo” para que la producción vuelva a alcanzar máximos históricos de más de tres millones de barriles por día.

En su primer mandato, Trump impuso un embargo petrolero destinado a asfixiar económicamente a Venezuela, que depende en gran medida de las exportaciones de ese producto.

Cuando regresó para su segundo mandato, también puso fin a la mayoría de las licencias que permitían a las multinacionales del petróleo y el gas operar en el país, con excepción de Chevron.

Washington ahora dice que está “reduciendo selectivamente las sanciones” para permitir la venta y el transporte de petróleo crudo venezolano en los mercados globales.

Wright dijo que la administración Trump también ayudaría a las principales compañías petroleras estadounidenses a establecer una presencia a largo plazo.

El Departamento de Energía de Estados Unidos ya está planeando enviar petróleo liviano para mezclarlo con crudo venezolano con el fin de facilitar ese proceso. Se sabe que el crudo venezolano es viscoso y difícil de refinar.

También prevé autorizar el envío de equipos y expertos al país para modernizar la infraestructura.

Siga leyendo: "Venezuela debe tener relaciones con todos los países del hemisferio": Delcy Rodríguez justificó acuerdos de petróleo con EE. UU.

