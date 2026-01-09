Las compañías petroleras más grande del mundo invertirán 100.000 millones de dólares para revivir sector petrolero de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que las compañías petroleras más grandes del mundo se comprometieron a invertir 100 mil millones de dólares para revivir el sector petrolero de Venezuela mientras se preparaba para una reunión con importantes ejecutivos de la industria.

Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en una amplia operación militar el 3 de enero, y Trump no ocultó que el control del petróleo de Venezuela estaba en el centro de sus acciones.

“Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las GRANDES PETROLERAS, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca”, escribió Trump en sus redes sociales antes de la reunión, donde se esperaba que convenciera a los jefes petroleros para que apoyaran sus planes en Venezuela.

La administración Trump ha dicho repetidamente que está controlando Venezuela, y el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó el miércoles que Washington controlará la industria petrolera del país “indefinidamente”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien fue segunda de Maduro, ha dicho que su gobierno sigue a cargo, y la petrolera estatal se limitó a decir que estaba en negociaciones con Estados Unidos sobre ventas de petróleo.

En su publicación en las redes sociales, Trump dijo que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela debido a lo que llamó “cooperación” del país.

Señaló que Venezuela comenzó a liberar presos políticos esta semana y dijo que los países están “trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción... de su infraestructura de petróleo y gas”.

El medio estadounidense NBC News informó que se espera que los jefes de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips asistan a la reunión en la Casa Blanca.

“Es sólo una reunión para discutir, obviamente, la inmensa oportunidad que tienen estas compañías petroleras ahora mismo”, dijo el portavoz de Trump, Leavitt, a los periodistas.

Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente cuenta con licencia para operar en Venezuela. Exxon Mobil y ConocoPhillips abandonaron el país en 2007, tras rechazar la exigencia del entonces presidente Hugo Chávez de ceder al gobierno una participación mayoritaria en las operaciones locales.