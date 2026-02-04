Tras guiño de Petro a Trump, ¿el gasoducto Antonio Ricaurte se reactivará entre Colombia y Venezuela?

El gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a revisar el régimen de sanciones contra la industria petrolera venezolana, con esto se permitiría reactivar las relaciones comerciales entre Ecopetrol y Pdvsa, así lo dio a conocer el presidente, Gustavo Petro, tras la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, este 3 de febrero.
Según explicó Petro, durante el encuentro propuso un esquema de integración energética binacional apoyado en infraestructura ya existente y con participación directa de Ecopetrol, la empresa venezolana Monómeros y proyectos asociados a petróleo, gas natural y energía eléctrica.