Petro salió a defender a Roa por cuestionamientos a Ecopetrol, pero elude sus resultados y líos jurídicos

El mandatario nacional Gustavo Petro salió a respaldar públicamente al ausente presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, en medio de la controversia por la situación de Ecopetrol, aunque evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos jurídicos del directivo y los recientes resultados financieros de la compañía, que dejaron fuertes controversias sobre su administración.

La defensa se dio a través de un extenso mensaje en la red social X, en respuesta a un trino de Daniel Sossa, tesorero de la Unión Sindical Obrera (USO), quien había cuestionado la tesis del Gobierno según la cual los problemas de Ecopetrol obedecen a disputas por la contratación. Sossa aseguró que los niveles de contratación se han mantenido estables frente a administraciones anteriores, con un total de $69,4 billones entre 2023 y 2025.

Sin embargo, lejos de responder directamente a ese señalamiento, Petro pareciese centrar su mensaje en trazar una hoja de ruta de Ecopetrol para lo que resta de su gobierno, basándose en la transición energética del país y en defender el rumbo estratégico de la compañía bajo la actual administración. Y en defender la gestión de Roa y en cuestionar a quienes han criticado su administración.

“Por eso la andanada de la prensa y la Fiscalía contra Roa (...) son 20 billones en disputa que las fuerzas de la inercia y de lo fósil quieren que se prorrogue”, afirmó el presidente, en uno de los apartes más contundentes de su mensaje.

A su vez, el mandatario aseguró que: “El plan de inversiones de Ecopetrol tiene el objetivo de transformar su empresa en ‘Ecoenergía’”, y al tiempo insistió en que la petrolera debe concentrar su inversión en energías limpias, especialmente en el Caribe colombiano y en América Latina.