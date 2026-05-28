La UE multó a Temu con 200 millones de euros por permitir venta de productos ilegales

La Unión Europea impuso el jueves una multa de 200 millones de euros (unos 230 millones de dólares) al gigante chino del comercio en línea Temu, por haber permitido la venta de productos ilegales, entre ellos juguetes peligrosos para bebés o cargadores defectuosos. “La empresa no logró identificar, analizar y evaluar diligentemente los riesgos sistémicos relacionados con la venta de productos ilegales en su plataforma, así como los perjuicios resultantes para los consumidores de la UE”, concluyó la Comisión Europea al término de una investigación abierta en octubre de 2024.

Según el ejecutivo comunitario, Temu incumplió así sus obligaciones de protección al consumidor, impuestas a las grandes plataformas en línea por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA). “Temu es un actor muy importante en el mercado europeo, con 130 millones de usuarios. Por lo tanto, cuando venden productos prohibidos, estos terminan en manos de un gran número de europeos”, subrayó ante la prensa la vicepresidenta de la Comisión encargada del área digital, Henna Virkkunen. “Temu respeta los objetivos de la ley de servicios digitales así como la importancia de unas reglas claras y coherentes para la economía digital. No obstante, cuestionamos la decisión de la Comisión Europea y estimamos que la multa es desproporcionada”, reaccionó la empresa en una declaración a la AFP.