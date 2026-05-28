La UE multó a Temu con 200 millones de euros por permitir venta de productos ilegales

La Unión Europea impuso el jueves una multa de 200 millones de euros (unos 230 millones de dólares) al gigante chino del comercio en línea Temu, por haber permitido la venta de productos ilegales, entre ellos juguetes peligrosos para bebés o cargadores defectuosos.
“La empresa no logró identificar, analizar y evaluar diligentemente los riesgos sistémicos relacionados con la venta de productos ilegales en su plataforma, así como los perjuicios resultantes para los consumidores de la UE”, concluyó la Comisión Europea al término de una investigación abierta en octubre de 2024.