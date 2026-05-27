200 caimanes llaneros podrían morir por desnutrición: están sin alimento desde hace seis meses

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció este miércoles un Plan de Acción Técnico e Institucional para la recuperación y liberación de los caimanes llaneros (Crocodylus intermedius) que permanecen sin alimentación regular desde diciembre de 2025 en instalaciones de Villavicencio, Meta. La intervención oficial llegó casi dos semanas después de que se conocieran públicamente las denuncias sobre el deterioro físico de los animales.
El plan convoca para el 22 de junio una sesión del Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas, con participación de institutos de investigación, expertos nacionales e internacionales, autoridades ambientales y entidades vinculadas al Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero (Procaimán). En ese espacio se presentará el diagnóstico actualizado del programa y se definirán rutas técnicas para el manejo, recuperación y conservación de los ejemplares bajo cuidado humano.
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Para la primera semana de julio, la cartera anunció el inicio de la primera fase de liberaciones en cinco puntos priorizados junto a Cormacarena: Guarrojo, Planas, Manacacías I, Manacacías II y la laguna Las Tolitas. El Ministerio informó además que avanza en la articulación logística con el Ministerio de Defensa para apoyar los traslados y el repoblamiento en áreas de distribución natural de la especie.