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Los nombres con los que sueña la hinchada roja para reforzar al DIM: ¿se pueden traer?

La hinchada del Independiente Medellín ya piensa en el segundo semestre y sueña con la llegada de grandes figuras para reforzar al equipo. Sin embargo, entre la ilusión y la realidad, varios de esos nombres parecen difíciles de concretar.

  • Germán Cano, el goleador histórico del DIM, es uno de los anhelos de la hinchada roja. FOTO JAIME PÉREZ
    Germán Cano, el goleador histórico del DIM, es uno de los anhelos de la hinchada roja. FOTO JAIME PÉREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El ambiente alrededor del Independiente Medellín sigue marcado por la inconformidad de gran parte de su hinchada tras lo ocurrido en la temporada, aunque el equipo todavía mantiene viva la posibilidad de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La llegada de Amaranto Perea al banquillo rojo ha generado ilusión y tranquilidad en algunos sectores de la afición. Su arribo es visto como un primer paso para recuperar la identidad del equipo y levantar el ánimo de una hinchada golpeada por los resultados recientes. Sin embargo, para muchos aficionados eso no es suficiente.

En redes sociales, los seguidores del DIM comenzaron a imaginar un segundo semestre lleno de figuras y nombres de peso que devuelvan la ilusión al Atanasio Girardot. Entre los jugadores más mencionados aparecen Juan Fernando Quintero, recordado como uno de los ídolos recientes del club; James Rodríguez, quien actualmente no tiene equipo; Juan Guillermo Cuadrado, también sin equipo; y el goleador histórico Germán Ezequiel Cano.

Otro de los temas que genera conversación entre los aficionados es la continuidad de Frank Fabra, uno de los jugadores que mejor rendimiento ha mostrado y cuya renovación sería bien recibida por gran parte de la hinchada.

No obstante, la realidad económica y contractual hace que varias de estas posibilidades sean complejas. En el caso de Juan Fernando Quintero, el volante tiene contrato vigente con River Plate hasta diciembre de 2027, situación que dificulta cualquier intento de regreso inmediato.

Por su parte, James Rodríguez ha manifestado públicamente que no piensa por ahora en volver al fútbol colombiano y que su futuro podría definirse después del Mundial, por lo que su llegada luce lejana en este momento.

La situación de Juan Guillermo Cuadrado parece más viable. El antioqueño se encuentra como agente libre y, además, tiene una conexión especial con el Medellín por sus raíces y pasado ligado al club, algo que alimenta la esperanza de los aficionados.

Mientras tanto, el caso de Germán Ezequiel Cano también despierta ilusión. El delantero argentino, máximo goleador histórico del DIM, tiene contrato con Fluminense hasta diciembre de este año, aunque cualquier posibilidad dependería de múltiples factores deportivos y económicos.

Lo cierto es que la dirigencia del Medellín, que recientemente aseguró estar abierta a negociar la venta del club, tendrá la responsabilidad de construir un proyecto competitivo que vuelva a enamorar a sus hinchas en el segundo semestre. La exigencia de la afición es clara: un equipo con jerarquía, ambición y nombres capaces de devolver al DIM al protagonismo.

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