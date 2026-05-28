Los nombres con los que sueña la hinchada roja para reforzar al DIM: ¿se pueden traer?

El ambiente alrededor del Independiente Medellín sigue marcado por la inconformidad de gran parte de su hinchada tras lo ocurrido en la temporada, aunque el equipo todavía mantiene viva la posibilidad de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La llegada de Amaranto Perea al banquillo rojo ha generado ilusión y tranquilidad en algunos sectores de la afición. Su arribo es visto como un primer paso para recuperar la identidad del equipo y levantar el ánimo de una hinchada golpeada por los resultados recientes. Sin embargo, para muchos aficionados eso no es suficiente.