Colombianos superan los 37.000 casos de nacionalidad española y están entre los principales extranjeros

Casi 300.000 extranjeros adquirieron la nacionalidad española en 2025, la cifra más alta desde 2013. Entre ellos, los colombianos se consolidan como uno de los grupos más numerosos, en medio de un aumento generalizado de solicitudes impulsado por la residencia prolongada en España y los vínculos migratorios con América Latina. Un total de 299.732 extranjeros residentes en España obtuvieron la nacionalidad española durante 2025, lo que representa un incremento del 18,7% frente al año anterior y el nivel más alto registrado desde 2013, cuando comenzó la serie estadística, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España. Entérese: “Dormir en cartones”: así viven los colombianos las largas filas para regularizarse en España El repunte confirma una tendencia de crecimiento sostenido en los procesos de naturalización, impulsados principalmente por la población extranjera que ya lleva varios años establecida en ese país europeo y cumple con los requisitos de residencia legal y continuada. Los colombianos vuelven a ocupar un lugar destacado, Según los datos del INE, Colombia fue el segundo país de nacionalidad de origen con más personas que adquirieron la ciudadanía española en 2025, con 37.712 casos, solo por detrás de Marruecos con 42.114 y por encima de Venezuela (36.271), Honduras y Perú.

La tendencia se mantiene también al analizar el país de nacimiento de los nuevos ciudadanos españoles. En ese apartado, Colombia lidera entre los nacidos fuera de España, con 37.094 personas que lograron la nacionalidad, seguida nuevamente por Venezuela (35.428), Honduras (19.093) y Marruecos (18.636). En total, España fue el país de nacimiento más frecuente, con 52.886 casos. El perfil de quienes obtuvieron la nacionalidad muestra una ligera mayoría femenina, el 55,4% fueron mujeres, frente a un 44,6% de hombres. Por edad, el grupo más numeroso corresponde a personas entre los 30 y 39 años, seguido por quienes tienen entre 40 y 49 años, lo que evidencia que la mayor parte de los nuevos ciudadanos son adultos en etapa laboral activa. Le puede interesar: El 69% de trabajadores piensa irse del país por falta de oportunidades, incertidumbre y salarios estancados En cuanto a las vías de adquisición, la gran mayoría, 253.836 personas, obtuvo la nacionalidad por residencia, un mecanismo que exige haber vivido de forma legal y continuada en España durante al menos diez años. Otras 45.715 personas accedieron por opción, una figura jurídica que beneficia principalmente a hijos de españoles o a quienes han estado bajo su patria potestad. En este último grupo, el 88,9% son menores de 20 años. El análisis temporal de los datos también muestra un patrón en la mayoría de quienes lograron la nacionalidad en 2025 habían llegado a España alrededor de 2019. En promedio, el proceso de naturalización tarda cerca de seis años desde la llegada al país hasta la obtención del documento. No obstante, el vínculo migratorio no es homogéneo pues el 16,7% de los nuevos ciudadanos había residido siempre en España, mientras que el 83,3% restante había vivido previamente en el extranjero antes de establecerse definitivamente.