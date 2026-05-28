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Las evidencias contra cuatro policías que van a juicio por red corrupta a favor de “Papá Pitufo”

Entre las pruebas más relevantes aparecen conversaciones extraídas de una aplicación de mensajería en las que, según la Fiscalía, participaron integrantes de la red de contrabando.

  • Alias Papá Pitufo, señalado contrabandista. Foto: redes
    Alias Papá Pitufo, señalado contrabandista. Foto: redes
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fiscalía llevará a juicio a dos generales, un mayor retirado y un intendente de la Policía señalados de actuar como presuntos “socios” de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado uno de los mayores contrabandistas del país.

Según el ente acusador, los uniformados habrían permitido el ingreso de mercancía de contrabando por el puerto de Cartagena a cambio de sobornos, facilitando así las operaciones de la organización criminal.

La revista Semana dio a conocer detalles de la audiencia preparatoria de juicio, en la que el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá avaló varias de las pruebas documentales, testimoniales y técnicas presentadas por la Fiscalía.

El agente encubierto y los videos clave

Uno de los pilares de la investigación son los informes elaborados por un agente encubierto que logró infiltrarse en la organización de “Papá Pitufo”.

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Durante la audiencia, el juez autorizó la reproducción de dos videos contenidos en DVDs identificados como “Marzo 2024 parte uno y dos”, que serán usados en el juicio oral.

“Como testigo de acreditación y/o el testimonio del agente encubierto se podrán reproducir en juicio oral los dos videos contenidos en los dos DVD marcados como ‘Marzo 2024 parte uno y dos’”, señaló el despacho judicial en el informe citado por Semana.

Entre las pruebas más relevantes aparecen conversaciones extraídas de una aplicación de mensajería en las que, según la Fiscalía, participaron integrantes de la red de contrabando.

El juez autorizó incorporar al juicio capturas de pantalla de conversaciones sostenidas el 17 de octubre de 2023 entre Diego Marín Buitrago y contactos identificados como “CR-Costa Rica”, “el Caleño” y “Pacho”.

De acuerdo con la Fiscalía, dichas conversaciones revelarían cómo se coordinaban pagos ilegales a funcionarios públicos y miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena para permitir el paso de mercancía de contrabando. Fotografías y videos de supuestos sobornos.

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La Fiscalía también presentó fotografías y videos grabados en establecimientos comerciales de Cartagena donde, presuntamente, se realizaban pagos de sobornos para facilitar el ingreso de mercancía ilegal.

Estas evidencias fueron admitidas durante la audiencia, en la que el proceso judicial se extendió por cerca de cinco horas.

Las pruebas rechazadas por el juez

No todas las evidencias propuestas por la Fiscalía fueron aceptadas.

El juez rechazó 34 imágenes incluidas en un informe ejecutivo del 23 de octubre de 2023, relacionadas con consultas públicas realizadas en Google sobre sedes de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena y sobre funcionarios presuntamente vinculados al caso.

“El despacho acogerá la oposición de la defensa técnica, y por eso inadmitirá a la Fiscalía la incorporación de las 34 imágenes (...) por impertinente y revestir escaso y prácticamente nulo valor probatorio”, indicó el juez.

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El funcionario judicial cuestionó además la falta de sustento técnico y probatorio sobre el origen de las fotografías y su relación directa con los hechos investigados.

“No se tiene certeza de cuándo se tomaron los registros fotográficos (...) ni cuál es la relación del tema de debate con las personas y lugares que señaló”, añadió. Finalmente, concluyó que existió una “deficiente fundamentación probatoria” por parte de la Fiscalía.

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Los coroneles en retiro Alexander Galeano Ardila y Ricardo Orozco Baeza, conocido como “el Bendecido”; el mayor retirado Mario Andrés Sarmiento Rojas y el intendente José Helí Alzate Moncayo enfrentarán juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

La Fiscalía sostiene que los uniformados habrían recibido sobornos para facilitar las operaciones de contrabando lideradas por alias Papá Pitufo en Cartagena.

Nocua, delator

El 18 de febrero pasado EL COLOMBIANO publicó parte del expediente que se adelanta contra Marín Buitrago.

Allí consta la carpeta de la operación encubierta realizada por el mayor Peter Steven Nocua, dentro de una investigación dirigida por la fiscal Paola Londoño. En ella quedaron consignados los seis eventos en los que participó Nocua como agente encubierto en la red de Pitufo.

La decisión de incorporarlo como agente infiltrado surgió tras sospechas internas en la Fiscalía de que estaría filtrando información privilegiada a ‘Pitufo’ desde el propio proceso en su contra.

Esas dudas se intensificaron luego de que el mismo Nocua, quien fue contactado pero no respondió a EL COLOMBIANO, denunciara el 22 de octubre de 2023 la existencia de una red de contrabando liderada por el señalado cabecilla.

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Ante el estancamiento del caso —entonces bajo la coordinación del fiscal Andrés Marín, hoy denunciado por Nocua ante la Comisión de Disciplina Judicial en Bogotá—, el ente acusador autorizó la operación encubierta para destrabar la investigación.

El mayor Nocua, a quien le formuló pliego de cargos la Procuraduría junto al coronel en retiro Abdón Melo en el caso ‘Papá Pitufo’, manifestó a la Fiscalía que tuvo conocimiento de la organización contrabandista mientras se desempeñaba como jefe encargado de la División de Control Operativo de Cartagena de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, entre septiembre y octubre de 2023.

Señaló que fue contactado por el mayor Mario Sarmiento, en ese momento secretario privado de la POLFA, quien le informó sobre su designación como jefe de división en el puerto de Cartagena y le exigió “un aporte de quince millones de pesos para los gastos del jefe”, en referencia al entonces director de la POLFA, el coronel Heinar Giovanny Puentes Aguilar.

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El dinero, según lo consignado por Nocua, fue financiado supuestamente por el intendente Álvaro Galvis Acevedo, quien le entregó a él veinte millones de pesos. De esa suma, quince millones habrían sido destinados al pago exigido y los cinco millones restantes quedaron en poder de Nocua, presuntamente provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el contrabando.

Posteriormente, en Bogotá, el mayor Sarmiento presentó a Nocua ante Diego Marín, hoy en un proceso judicial en Colombia estancado debido a que el señalado contrabandista permanece en libertad en Portugal a la espera de la resolución de un pedido de asilo hecho por Marín, lo que tiene frenada su extradición ya aprobada.

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En dicho encuentro, consignó Nocua en su denuncia, Marín le entregó cinco millones de pesos para gastos personales y un teléfono celular iPhone, con el fin de establecer comunicación mediante la aplicación Cellcrypt y coordinar supuestas actividades ilícitas.

De acuerdo con la declaración, que hace parte de la carpeta de agencia encubierta de Nocua, la estructura criminal tendría su origen, en ese momento de 2023, en la dirección de la POLFA.

La organización estaría conformada por particulares y servidores públicos de la POLFA y la DIAN, quienes cumplirían roles diferenciados.

También participarían contrabandistas de menor escala, entre ellos personas identificadas como Francisco, alias “Pacho” o “Millos”, y “Alex”, quienes realizarían pagos para ingresar mercancías al territorio aduanero nacional sin el correspondiente control ni pago de tributos.

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Asimismo, se señaló que el intendente Álvaro Galvis sería la persona encargada de administrar una presunta nómina paralela para servidores de la POLFA, con pagos mensuales que variarían según el rango: tres millones quinientos mil pesos para patrulleros y cinco millones de pesos para suboficiales, a cambio de permitir el supuesto ingreso de mercancía de contrabando.

El Mayor Nocua le indicó a la Fiscalía que dentro de la estructura existiría un intermediario conocido como “Pupilo”, encargado de canalizar pagos, negociaciones e información, evitando el contacto directo con los cabecillas.

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En ese contexto, Diego Marín le habría presentado a una persona identificada como “José” o “Richard”, quien actuaría como enlace entre funcionarios de la DIAN y de la POLFA, pendientes de individualización.

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