Las evidencias contra cuatro policías que van a juicio por red corrupta a favor de “Papá Pitufo”

La Fiscalía llevará a juicio a dos generales, un mayor retirado y un intendente de la Policía señalados de actuar como presuntos “socios” de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado uno de los mayores contrabandistas del país.
Según el ente acusador, los uniformados habrían permitido el ingreso de mercancía de contrabando por el puerto de Cartagena a cambio de sobornos, facilitando así las operaciones de la organización criminal.
La revista Semana dio a conocer detalles de la audiencia preparatoria de juicio, en la que el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá avaló varias de las pruebas documentales, testimoniales y técnicas presentadas por la Fiscalía.