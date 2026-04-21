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Petro arremete contra gerente del Banrep por no asistir a foro económico: “Le huye al debate, es fobia al conocimiento”

La controversia se originó luego de que Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, rechazara la invitación del Ministerio de Hacienda para participar como panelista en el foro “La política monetaria en un contexto progresista”.

  • Presidente Gustavo Petro, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Foto: Archivo
    Presidente Gustavo Petro, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Foto: Archivo
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 5 horas
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El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la decisión del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, de no participar en el foro de política económica convocado por el Gobierno.

A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que Villar “le huye al debate y a tener nuevos conocimientos”, y aseguró que dentro del Emisor existe una “burbuja ideológica que hace tiempo se deshizo en el mundo”.

En contexto: Leonardo Villar no asistirá al foro de política económica del Gobierno Petro: “No es oportuno ni adecuado”

Petro fue más allá al calificar la postura como una “fobia al conocimiento”, argumentando que algunos sectores del banco central se niegan a escuchar perspectivas diferentes.

“A esto se le llama fobia al conocimiento. No leer ni escuchar lo que le pueda dañar la forma cómoda de pensar y por eso no saben que están equivocados”, dijo.

En su mensaje, también hizo referencia a un episodio histórico vinculado al filósofo Miguel de Unamuno para ilustrar su crítica.

“¡Que muera la inteligencia! Gritaban en la universidad de Salamanca cuando el filósofo Unamuno no quiso ponerle una medalla al asesino general Astrey amigo de Franco”, escribió.

Las razones del gerente del Banco de la República para no asistir al evento

La controversia se originó luego de que Villar rechazara la invitación del Ministerio de Hacienda para participar como panelista en el foro “La política monetaria en un contexto progresista”, programado para el martes 21 de abril.

Puede leer: Banco de la República desmiente al Gobierno y hace pedagogía sobre el alza de tasas de interés

En una carta dirigida al ministro Germán Ávila, el gerente del Banco de la República explicó que, aunque valora el debate público sobre temas económicos, considera que no es oportuno asistir dadas las condiciones actuales del diálogo entre el Gobierno y la junta directiva del Emisor.

Villar advirtió que recientes declaraciones del ministro han puesto en entredicho la legitimidad de algunos miembros de la junta cuando sus decisiones no coinciden con las del Ejecutivo. Según señaló, esta postura contradice el principio de autonomía consagrado en la Constitución de 1991.

Entérese: ¿Consejo de Estado podría hacer que junta del Banrep sesione sin Ávila?

Autonomía del banco central, en el centro del debate

El gerente también rechazó las acusaciones de que las decisiones del banco central favorecen a los banqueros, calificándolas como infundadas y alejadas de la realidad.

A su juicio, este tipo de señalamientos deteriora el diálogo institucional y dificulta la construcción de consensos en torno a la política económica. Villar recordó que el objetivo principal del Banco de la República es preservar el poder adquisitivo de la moneda, función clave para la estabilidad económica del país.

Vea aquí: “No estamos matando a nadie”: así fue la defensa del gerente del Banrep ante arremetida de Petro

Este episodio refleja un nuevo capítulo en las tensiones entre el Gobierno y el Banrep, en medio de un contexto en el que la política monetaria —especialmente las tasas de interés— ha sido objeto de debate público.

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