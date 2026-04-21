Petro arremete contra gerente del Banrep por no asistir a foro económico: “Le huye al debate, es fobia al conocimiento”

El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la decisión del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, de no participar en el foro de política económica convocado por el Gobierno.

A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que Villar “le huye al debate y a tener nuevos conocimientos”, y aseguró que dentro del Emisor existe una “burbuja ideológica que hace tiempo se deshizo en el mundo”.

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Petro fue más allá al calificar la postura como una “fobia al conocimiento”, argumentando que algunos sectores del banco central se niegan a escuchar perspectivas diferentes.

“A esto se le llama fobia al conocimiento. No leer ni escuchar lo que le pueda dañar la forma cómoda de pensar y por eso no saben que están equivocados”, dijo.

En su mensaje, también hizo referencia a un episodio histórico vinculado al filósofo Miguel de Unamuno para ilustrar su crítica.

“¡Que muera la inteligencia! Gritaban en la universidad de Salamanca cuando el filósofo Unamuno no quiso ponerle una medalla al asesino general Astrey amigo de Franco”, escribió.