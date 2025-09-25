Petro afirmó que no habrá impuestos a la gasolina y la cerveza en su tributaria: esta es la razón

Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron la ponencia del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 por $546,9 billones, monto que representa $10 billones menos que la propuesta inicial del Gobierno.
La ponencia alternativa fue presentada por Olga Lucía Velásquez, representante de la Alianza Verde y coordinadora del trámite en el Legislativo, y se planteó como un punto medio entre la propuesta oficial y la de la oposición.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, respaldó la iniciativa y aseguró que se harán los ajustes legales necesarios para adoptarla. El proyecto pasará en octubre a segundo debate en plenarias.