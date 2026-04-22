Choque por el “sustico fiscal” de Carrasquilla: Petro acusa al exministro y al Banrep de buscar “una crisis”

El Congreso Asofondos 2026, celebrado en Cartagena, se convirtió en el epicentro de un pulso político y económico. El exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, abrió la jornada con una declaración picante: que a Colombia le convendría pasar por un “sustico fiscal”. Podría interesarle: “A Colombia le convendría un sustico fiscal”: la polémica advertencia de Alberto Carrasquilla Fiel a su estilo directo, comparó al país con un fumador que disfruta de la fiesta ignorando el daño en sus pulmones; para él, solo un “ataque de tos” —un tropiezo financiero o el fallo de subastas de deuda— obligaría al Estado a dejar “el cigarrillo” y tomar medidas de fondo antes de una crisis irreversible. Para Carrasquilla, la brecha entre un recaudo que difícilmente superará los 16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y un gasto público desbordado entre el 22% y 23%, es una bomba de tiempo. Esta dinámica, que obliga a financiar el presupuesto con un endeudamiento masivo, se ha visto matizada por la apreciación del peso, pero el exministro advirtió que la realidad es mucho más frágil de lo que la ciudadanía percibe. Según su tesis, ese “sustico” sería el choque necesario para rebarajar la discusión fiscal en un país que parece cómodo gastando lo que no tiene.

Gustavo Petro responde a Alberto Carrasquilla: “quieren una crisis fiscal”

La réplica desde la Casa de Nariño no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a las declaraciones del exministro, vinculando directamente las palabras de Carrasquilla con las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República. Según el mandatario, el alza de las tasas de interés y la postura de Carrasquilla son parte de una estrategia deliberada para paralizar la economía y forzar una debacle financiera que permita derogar las reformas sociales de su administración. “Aquí lo confiesan, quieren una crisis fiscal”, sentenció Petro, quien acusó a la oposición y a ciertos sectores técnicos de bloquear las leyes de financiamiento y tumbar artículos de la reforma tributaria para asfixiar al Gobierno. Encuentre: “En 2025 se quedaron sobre la mesa $11 billones que fondos tenían para invertir en Colombia”: Asofondos El presidente fue más allá al señalar que los integrantes de la Junta del Emisor, que fueron compañeros de Carrasquilla en el gobierno de Iván Duque, están trabajando en la misma línea para aumentar el endeudamiento de forma innecesaria. Para Petro, el concepto del “sustico fiscal” no es más que un intento de volver al pasado y proteger intereses particulares a costa del bienestar del pueblo.

El reto de la deuda pública de Colombia

A pesar de la retórica política, las cifras del Plan Financiero 2026 presentadas por el propio Gobierno Nacional respaldan parte de la preocupación técnica. Aunque se busca reducir el déficit fiscal al 5,1% del PIB, el hueco monetario sigue siendo astronómico: 102,2 billones de pesos. La estrategia oficial intenta demostrar sostenibilidad en un entorno donde el recaudo flaquea, pero la dependencia del crédito es total. Para cubrir el faltante, el Gobierno prevé desembolsos por 128,4 billones de pesos este año, reforzando la tesis de la vulnerabilidad ante los mercados internacionales. Lea más: Fondos privados deberán indemnizar a pensionados por mala asesoría: Corte Suprema El verdadero riesgo, o el “ataque de tos” mencionado por Carrasquilla, se proyecta hacia 2027. En ese año, el pago de intereses de la deuda alcanzaría un máximo histórico de 90 billones de pesos, devorando el 73% del servicio total de la deuda. Esta cifra es impactante: lo que el país pagará solo en intereses es casi igual a todo el presupuesto de Educación ($91,6 billones) y supera ampliamente lo destinado a Salud y Protección Social ($81,3 billones). Con una inversión pública cayendo al 13,8%, el margen para el desarrollo se reduce mientras el costo del pasado financiero crece sin tregua.

Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, aplaudida en Asofondos 2026