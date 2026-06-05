Actividades para ver de cerca el universo y la naturaleza en el Museo de Ciencias de la Salle

Mitad de año es para muchos época de vacaciones, el Museo de Ciencias Naturales de la Salle lo sabe y propone una agenda de actividades para ocupar este tiempo aprendiendo de ciencia, astronomía y más.

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Durante todo el mes de junio habrá actividades para todas las edades. Además de las ya tradicionales observaciones nocturnas, para explorar y aprender sobre los astros, que se hacen los martes, jueves y viernes de cada semana; el taller de Ciencia Viva de los sábados para los niños y la visita a las colecciones, este mes propone una programación especial que incluye talleres sobre diversos temas –la luna, el tiempo y la edad del universo, telescopios e instrumentos astronómicos, insectos– y un plan de vacaciones científicas. Todas las actividades son de entrada libre; algunas requieren inscripción previa.

El Museo de Ciencias de La Salle tiene más de 100 años y una colección que guarda un poco de todo.

“Nosotros tenemos una de las ballenas más completas que hay un Latinoamérica, es una ballena de aleta, el segundo animal más grande del mundo, tenemos mucha variedad de especies endémicas de aquí de Medellín, tenemos una colección de cerámica Alzate –la segunda colección más grande del país–, y dos exposiciones: Distopía, sobre lo que podría pasar con el planeta si seguimos con los hábitos que tenemos actualmente y Encender la verdad, sobre el conflicto armado en Colombia”, dice Juan Camilo Ramírez, coordinador de educación del museo.

La actividad del museo es permanente, hay talleres, se pueden pedir visitas guiadas para grupos de más de seis personas, y se pueden organizar visitas del museo a los barrios y los colegios para hacer diversas actividades, como las observaciones astronómicas. El museo se encarga de llevar los equipos. Para acercarse al museo, solo hace falta voluntad.

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“El museo quiere fomentar la ciencia; si las familias tienen niños y niñas que les interese la ciencia, aquí son bienvenidos, todo es completamente gratis. Queremos que la gente nos visite, que pase mucho tiempo aquí, pero también estamos abiertos a las invitaciones que nos propongan, nos encanta trabajar con la gente y apoyar diferentes procesos”, dice Juan Camilo.