“Gobierno habría participado en crimen de Miguel Uribe”: María Claudia Tarazona revela hipótesis de Fiscalía

A dos días de cumplirse el primer aniversario del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, su viuda, María Claudia Tarazona, reveló que entre las líneas de investigación que analiza la Fiscalía existe una hipótesis según la cual sectores del Gobierno habrían tenido alguna participación en la planeación del crimen.

En entrevista con Blu Radio, Tarazona explicó que los avances de la investigación arrojaron presuntos vínculos entre el atentado y estructuras de la Segunda Marquetalia. Sin embargo, sostuvo que quienes ejecutaron la acción violenta no necesariamente serían los autores intelectuales.

Según explicó, las autoridades continúan buscando a los determinadores del crimen y, dentro de ese proceso, se estaría evaluando la posibilidad de que funcionarios del Gobierno hubieran intervenido en la planeación del ataque; esto, insistió, es apenas una hipótesis.

Puede leer: Ley Miguel Uribe Turbay fue sancionada a pocos días de cumplirse un año del atentado que acabó con su vida

“Un crimen de Estado. Quiere decir que el Gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel y es materia de investigación, presuntamente. Es una hipótesis. Que el Gobierno dio la orden, se reunió para planear el asesinato de Miguel”, afirmó Tarazona.

La esposa del entonces precandidato presidencial aclaró que se trata de una hipótesis que hace parte de las investigaciones y que no cuenta con elementos para afirmar que el Gobierno haya sido responsable del crimen. Agregó que los investigadores continúan recopilando pruebas y verificando la información obtenida durante el proceso judicial.

Este domingo 7 de junio se cumple un año del atentado que sufrió Uribe Turbay durante un acto público de campaña en Bogotá. El dirigente permaneció varias semanas luchando por su vida hasta que falleció el 11 de agosto de 2025, hecho que conmocionó al país y alteró el rumbo de la contienda presidencial.

Entérese: Revelan audio inédito de Miguel Uribe antes del asesinato: habla del proceso del Centro Democrático

Miguel Uribe fue uno de los principales críticos del presidente Gustavo Petro y de varias de las políticas impulsadas por su administración. Los enfrentamientos entre ambos fueron frecuentes en el escenario público, especialmente a través de redes sociales y debates políticos.

Tras la muerte del senador, Tarazona optó por mantenerse al margen de la disputa electoral. Antes de la primera vuelta expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, derrotada el pasado domingo.

Por este crimen han sido capturadas nueve personas. Cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el menor de edad que accionó el arma contra el senador.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.