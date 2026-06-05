A un año del magnicidio de Miguel Uribe, así va la investigación contra los responsables

El 7 de junio de 2025, hacia las 6:15 p.m., el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado sicarial en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Un año después, las autoridades concluyeron que la estructura criminal detrás del ataque fue la Segunda Marquetalia. Además, varias personas ya han sido capturadas y condenadas por su participación en el crimen. El atentado ocurrió mientras Uribe Turbay participaba en un encuentro público con simpatizantes y líderes comunitarios en el parque El Golfito, del barrio Modelia. Hasta el lugar llegó un adolescente de 14 años que se mezcló entre la multitud y abrió fuego contra el senador. Dos de los disparos lo impactaron: uno en la cabeza, a la altura del parietal izquierdo, y otro en el muslo, dejándolo gravemente herido. Entérese: Revelan audio inédito de Miguel Uribe antes del asesinato: habla del proceso del Centro Democrático En medio de la confusión, el menor intentó escapar, pero fue herido y capturado por las autoridades. Uribe Turbay fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde logró ser estabilizado. Sin embargo, días después falleció debido a la gravedad de las heridas.

Miguel Uribe Turbay fue asesinado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá. FOTO: Colprensa.

¿Quiénes han sido condenados por el magnicidio?

Las investigaciones permitieron establecer que el adolescente no actuó solo y que habría sido reclutado por una organización criminal. Hasta la fecha, cuatro personas han sido condenadas por estos hechos, entre ellas el menor de edad, quien recibió una sanción de siete años de privación de la libertad, la pena máxima contemplada para adolescentes en Colombia, por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. También fue condenada Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, señalada de coordinar parte de la operación criminal, a 21 años y dos meses de prisión. De igual forma, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue sentenciado a 22 años de cárcel. Conozca: Líderes parlamentarios de diferentes países alertan sobre el panorama electoral en Colombia La justicia igualmente condenó a Carlos Eduardo Mora González, acusado de transportar al sicario y a otros involucrados en la planeación del atentado. Su pena fue de 21 años de prisión. Por otra parte, en los próximos días se espera la condena de Harold Daniel Barragán Ovalle, quien presuntamente participó en la planeación del crimen contra el precandidato presidencial.

Según la investigación, Barragán Ovalle integraba la organización criminal “Plata o Plomo”, señalada de coordinar el atentado. Su papel habría consistido en participar en la planeación del ataque, realizar labores de reconocimiento del lugar y colaborar en la selección y reclutamiento del menor que ejecutó el crimen, quien, según las autoridades, actuaba bajo sus órdenes.

¿Quiénes siguen siendo investigados?

La investigación continúa en contra de Elder José Arteaga Hernández, William Fernando González Cruz y Cristian Camilo González Ardila. La Fiscalía ya emitió siete órdenes de captura contra integrantes de esa guerrilla y sigue tras la pista de la manera como intervino. A la fecha, la hipótesis más fuerte que maneja la Fiscalía es que quien ordenó y ejecutó el asesinato es Zarco Aldinever, líder de una de las facciones de esa disidencia. La razón estaría vinculada con el exterminio de la familia Turbay Cote, un clan político de los 80 y 90 en Caquetá.

“Hay una sentencia condenatoria en la que se condena a todo el Estado Mayor, en ese momento de las Farc, por su participación en los hechos donde pierde la vida la familia Turbay Cote en el departamento del Caquetá. Específicamente en esa sentencia, se deja constancia de que la familia Turbay había sido declarada un objetivo para la organización armada. Las mismas personas que se encuentran condenadas, para ese momento, por supuesto Iván Márquez, están también integrando hoy la Segunda Marquetalia”, dijo la fiscal Deicy Jaramillo en entrevista con Cambio. Sin embargo, según reveló este viernes María Claudia Tarazona, viuda del precandidato asesinado, la Fiscalía no descarta la hipótesis de que el Gobierno Petro, de quien Miguel Uribe fue opositor, haya tenido participación en el crimen, pero por ahora es solo una hipótesis. Le puede interesar: Gobierno habría dado la orden del crimen de Miguel Uribe: María Claudia Tarazona revela hipótesis de Fiscalía

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