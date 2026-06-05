Desde 2024, Área Metropolitana ha recibido más de 30.000 animales víctimas ¿Cuántos logran rehabilitarse?

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) resaltó los principales resultados de su gestión ambiental desde 2024.

Uno de los logros que más destacó la entidad corresponde a la atención y recuperación de animales silvestres afectados por diferentes amenazas. Desde 2024, el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) ha recibido más de 30.000 animales víctimas del tráfico ilegal, atropellamientos y otras emergencias ambientales. Según el Amva, gracias a los procesos de atención y rehabilitación, cerca de 10.000 individuos han sido liberados o reubicados para regresar a sus ecosistemas naturales. Lea también: Mientras atiende pacientes, este hospital de Medellín también conserva un ecosistema único en la ciudad A estas acciones se suman más de 400 operativos e inspecciones realizados para combatir la tenencia y el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. Asimismo, la Unidad de Reacción Ambiental (URA) ha atendido cerca de 4.000 solicitudes ciudadanas y mantiene vigilancia constante en puntos estratégicos para responder oportunamente a posibles afectaciones ambientales.

Según el Amva, la protección de los ecosistemas también incluye el cuidado del arbolado urbano. A través del Sistema de Árbol Urbano (SAU), la entidad ha revisado más de 300.000 registros relacionados con siembras, mantenimientos, podas, trasplantes y otras intervenciones orientadas a preservar la cobertura vegetal en el Valle de Aburrá. Ahora, en materia de recursos hídricos, el Área Metropolitana dijo que continúa avanzando en la recuperación y protección del río Aburrá-Medellín, considerado el principal afluente de la región. La entidad dijo que actualmente, se intervienen 15 de los 17 puntos críticos proyectados para 2026 en el marco del programa Mi Río, Mis Quebradas, con el objetivo de reducir riesgos, prevenir inundaciones y proteger tanto a las comunidades como a la infraestructura estratégica del territorio aledaña al afluente. Lea también: Medellín y el Área Metropolitana firmaron acuerdo sobre 6 puntos clave para la revisión del POT Además, más de 70 Guardianes del Agua Metropolitanos trabajan en la protección de quebradas y fuentes hídricas, promoviendo acciones de conservación y vigilancia ambiental en diferentes municipios del Valle de Aburrá.