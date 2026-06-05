hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Los secretos de la campaña de Iván Cepeda

hace 2 horas

2026-06-05 16:57:36

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta edición de Mesa Central analizamos el falso fraude electoral denunciado por Gustavo Petro, revelando el montaje con metadatos manipulados para cuestionar los resultados de la primera vuelta. También examinamos la crisis en la campaña de Iván Cepeda y el avance de Abelardo De la Espriella y Juan Manuel Restrepo con su propuesta técnica del “Arca de Noé”. Además, exponemos el uso de recursos públicos para proselitismo y el cuestionado retiro de la propuesta de Constituyente como maniobra electoral....