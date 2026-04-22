¿Amenaza si no hace lo que quiere? Petro advierte de nuevo aumento del mínimo si el BanRep mantiene las tasas altas

El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa sobre un posible nuevo incremento del salario mínimo, condicionado a las decisiones que adopte el Banco de la República en materia de tasas de interés. Durante el reciente consejo de ministros, el mandatario endureció su postura frente al Emisor y calificó como una “tontería” la actual política monetaria. Además, instruyó a su gabinete a prepararse para ajustar los salarios si el costo del crédito continúa en aumento. Puede leer: Petro criticó al gerente del Banrep por no ir a foro de política monetaria, pero él tampoco llegó

Siguen choques entre Petro y el Banrep por alza de tasas de interés

La tensión entre el Gobierno y el banco central se intensificó tras la reciente subida de 100 puntos básicos en las tasas de interés. En ese contexto, Petro dirigió una advertencia al ministro de Hacienda, Germán Ávila, señalando que si la junta directiva mantiene la tendencia alcista, la respuesta institucional será un nuevo incremento del salario mínimo, que subió 23% este año. “Si la junta sigue en esa tontería, pues subimos otra vez el salario”, afirmó el jefe de Estado, restando importancia a las alertas sobre posibles efectos inflacionarios. Entérese: Gobierno vs. Banco de la República: críticas por tasas de interés reavivan debate sobre autonomía monetaria

Inflación, tarifas de energía y críticas a la política económica

El mandatario también cuestionó las causas del reciente comportamiento de la inflación. Según dijo, el leve aumento registrado en marzo no responde al alza salarial, sino a factores como la “especulación” en el sector eléctrico. En ese sentido, mencionó directamente a la empresa Enel y presuntas irregularidades. Petro advirtió que el país enfrenta un escenario complejo para la actividad productiva, al señalar que el aumento de tasas, sumado a la imposición de aranceles de hasta 100%, configura una “tormenta perfecta” para la economía. Asimismo, reiteró sus críticas a la junta directiva del Banco de la República, a la que acusó de frenar el crecimiento económico. “Están matando a la economía, deteniéndola para fines electorales”, afirmó. Vea aquí: Petro arremete contra gerente del Banrep por no asistir a foro económico: “Le huye al debate, es fobia al conocimiento”

Incertidumbre por próxima reunión de tasas de interés

El próximo encuentro para definir la tasa de interés está programado para el jueves 30 de abril. Sin embargo, existe incertidumbre sobre su realización. Esto se debe a que el ministro de Hacienda anunció que no participará en estas reuniones, lo que podría impedir la toma de decisiones, pues, según el artículo 35 de los estatutos del Banco de la República, se requiere la presencia de al menos cinco miembros para deliberar, y el ministro preside la sesión.

Petro defiende aplicar aranceles para impulsar consumo y proteger la industria