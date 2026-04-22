¿Amenaza si no hace lo que quiere? Petro advierte de nuevo aumento del mínimo si el BanRep mantiene las tasas altas

El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa sobre un posible nuevo incremento del salario mínimo, condicionado a las decisiones que adopte el Banco de la República en materia de tasas de interés.
Durante el reciente consejo de ministros, el mandatario endureció su postura frente al Emisor y calificó como una “tontería” la actual política monetaria. Además, instruyó a su gabinete a prepararse para ajustar los salarios si el costo del crédito continúa en aumento.
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