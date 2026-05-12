¿Benfica o Real Madrid? Mourinho puso fecha para definir su futuro como entrenador

El entrenador del SL Benfica, José Mourinho, aseguró que “no ha tenido ningún contacto con el Real Madrid” para dirigir al equipo, aunque explicó que una vez termine la temporada tendrá “libertad de hablar con quien crea conveniente”. “Siguen hablando del Real Madrid, yo sigo evitándolo, pero evitándolo con total honestidad: no he tenido contacto con el presidente, ni con ninguna de las personas importantes de la estructura. Por decisión propia, similar a otras que he tomado a lo largo de mi carrera, no hablo con nadie. Por lo tanto, no he tenido ningún contacto con el Real Madrid, no lo he tenido, y tampoco lo tendré hasta el último partido de liga contra el Estoril”, señaló en rueda de prensa. Sin embargo, el preparador portugués no descartó que se puedan dar conversaciones una vez termine la liga portuguesa. “Después de eso, hay un plazo de una semana en el que tendré la libertad de hablar con quien crea conveniente. Pero todas estas historias que han salido a la luz son pura especulación”, manifestó. Lea: Así explotó todo en el Real Madrid: del desplante de Valverde al puñetazo de Tchouameni

“Hay algo que me gustaría destacar: en el mundo del fútbol, no son los profesionales quienes están interesados en ir o no ir. Creo que cuando las cosas empiezan, y no me refiero a mi caso particular, sino en general, cuando algo sucede con jugadores, entrenadores o directivos profesionales, son los clubes los que están interesados y son los clubes los que inician o no los trámites para intentar conseguir a las personas que quieren”, afirmó. Mourinho, de 63 años, ya dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013, una apuesta del club para contrarrestar el dominio del FC Barcelona de Pep Guardiola justo después de que el preparador luso firmara un triplete con el Inter de Milán. Durante esa etapa, conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Ante el panorama actual, el Real Madrid parece abocado a una profunda remodelación de cara a la próxima temporada, empezando por la llegada de un nuevo entrenador.