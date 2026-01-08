Aseguran que la operación estadounidense en Venezuela pudo impulsar en US$140 millones el patrimonio de Trump

La reciente acción militar de Estados Unidos en Venezuela generó efectos significativos en el plano político y estratégico, aunque con beneficios económicos directos limitados y un alto costo geopolítico. EE. UU. ha sido claro en que obtendrá acceso al petróleo venezolano, pero de acuerdo con algunos cálculos, los beneficios de la operación, fueron más allá y hasta pudieron elevar el patrimonio del presidente Donald Trump.
Uno de los principales resultados fue la captura de Maduro, presidente venezolano, quien fue detenido y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con el llamado Cartel de los Soles. Este hecho fortaleció la narrativa de Washington sobre su lucha contra el crimen organizado y el autoritarismo en América Latina.
Entérese: Trump ordena el retiro de Estados Unidos de 66 tratados internacionales, incluidas varias entidades de la ONU
Tras la operación, Venezuela se comprometió a entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, un volumen estimado en unos 2.800 millones de dólares. Si bien este acuerdo representa un alivio parcial para la seguridad energética estadounidense.