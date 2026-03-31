Colombia se raja en conectividad rural: velocidad móvil es 78% más baja que el promedio de la OCDE

Las zonas rurales de Colombia enfrentan los mayores desafíos en conectividad digital. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que las velocidades de descarga móvil en estos territorios son 78% más bajas que el promedio rural de los países miembros, mientras que la banda ancha fija rural es 43% inferior. También advierte que, aunque el país ha avanzado en infraestructura, la brecha digital entre áreas metropolitanas y zonas remotas se ha ampliado en términos relativos. Esta situación revela dificultades estructurales: menores incentivos de inversión, baja rentabilidad comercial y limitaciones en la adopción del servicio. Puede leer: Adultos mayores y brecha digital: guía para reducir riesgos en banca, salud y trámites

Esto se ve reflejado en que muchos hogares, especialmente en áreas apartadas, permanecen desconectados o dependen de conexiones de menor calidad, lo que restringe el acceso efectivo a servicios digitales.

Baja penetración y desigualdad regional persisten

Pese a estos avances, Colombia mantiene rezagos en acceso. La penetración de banda ancha fija, por ejemplo, se sitúa en 17,9 accesos por cada 100 habitantes, aproximadamente la mitad del promedio de la OCDE. El informe advierte que la adopción no ha crecido al mismo ritmo que la infraestructura. Factores como ingresos bajos, desigualdad regional y barreras económicas continúan limitando el uso efectivo de los servicios digitales. Entérese: Nuevo choque por IA y derechos de autor: editorial alemana demanda a OpenAI

Presión sobre ingresos e inversión del sector

El análisis también identifica cambios estructurales en el mercado de comunicaciones. Los ingresos reales del sector cayeron cerca de 17% entre 2015 y 2023, en un contexto de mayor competencia y transición hacia servicios digitales. El ingreso promedio por usuario móvil (ARPU), por su parte, muestra una tendencia descendente sostenida y permanece por debajo de niveles observados en otros países de la OCDE. Además, la inversión presenta un comportamiento cíclico: creció hasta 2020, pero luego se desaceleró. La brecha en capacidad de inversión entre grandes operadores y competidores más pequeños plantea riesgos para la competencia a largo plazo. Vea aquí: ¿Pagar por Instagram? Así funcionaría la versión por suscripción que se está probando en algunos países

Plataformas digitales y nuevos retos regulatorios

El crecimiento de servicios OTT y plataformas digitales está transformando la demanda de conectividad y elevando las necesidades de inversión en infraestructura. En este contexto, cerca del 70% de los reguladores en países OCDE han ampliado su alcance para incluir servicios digitales, reflejando la necesidad de adaptar los marcos regulatorios a un entorno convergente. El informe plantea varias recomendaciones: promover que se comparta infraestructura, fortalecer la competencia en mercados móviles y fijos, actualizar los análisis regulatorios, alinear el servicio universal con el nuevo ecosistema digital y garantizar principios como internet abierto y transparencia.

CRC anuncia nuevas medidas para impulsar competencia e inversión

En el marco de la presentación de este estudio, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció que adoptará medidas para fortalecer la competencia, incentivar la inversión eficiente y ampliar el acceso a conectividad de calidad. “El informe de la OCDE aporta una mirada internacional rigurosa sobre los avances y los desafíos del ecosistema digital colombiano, y sus conclusiones son un insumo valioso para orientar las decisiones regulatorias que el país necesita”, señaló la entidad. Agregó que las medidas que anunciarán van en esa dirección: “La actualización de la remuneración mayorista en el mercado móvil fortalece la competencia y protege a los usuarios en un momento de transformación del sector; la revisión del régimen de protección de usuarios garantiza que los colombianos cuenten con reglas claras y efectivas; y la consulta sobre conectividad local promueve el acceso abierto a las redes de fibra óptica como plataforma de competencia”. Le puede interesar: Dueños de Google, Meta y Amazon están comprando los medios de comunicación, ¿qué hay detrás?

Un momento decisivo para la inclusión digital