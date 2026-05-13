Jugadores del DIM revelan calvario por supuestas amenazas; Fydriszewski se mostró solidario con sus compañeros

Tras el distanciamiento de un sector de la hinchada con el máximo accionista del club (Raúl Giraldo) y los directivos y los jugadores del Medellín por la eliminación del equipo del Torneo Apertura, y los disturbios ocurridos en el partido de la Copa Libertadores frente al Flamengo de Brasil en el estadio Atanasio Girardot, que tuvo que ser suspendido el pasado 7 de mayo, el ambiente aún sigue enrarecido.

En redes sociales se han difundido supuestos hechos pasados que involucrarían a jugadores, relacionados con peleas internas y apuestas, ante los cuales algunos referentes han salido a aclarar y desmentir.

A las declaraciones que el arquero Washington Aguerre publicó en sus redes sociales, desmintiendo las versiones sobre peleas con sus compañeros Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra cuando el uruguayo estaba en el club, se unieron en las últimas horas las declaraciones del delantero Francisco Fydriszewski.

El Polaco se comunicó con Blu Radio para solidarizarse con sus compañeros, de quienes dijo que la están pasando muy mal por las amenazas y el mal ambiente que se ha generado en la ciudad con ellos.

“En realidad, acá estoy con los chicos, porque se difama, se publican mentiras y el ambiente está complicado. Tanto Francisco como Baldo no pueden salir a la calle, no han podido volver a llevar a los niños al cole por unas mentiras que se dicen. La verdad que esto no debería pasar, porque todo lo que se dijo fueron mentiras”, comentó Fydriszewski.

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Antes, también en comunicación con Blu, Francisco Chaverra había confesado que no ha podido salir más a la calle y que tampoco pudo volver a llevar a su hija al colegio, por amenazas, por lo que han tenido que solicitar ayuda de la Policía, pues temen por su seguridad y la de sus familias.

“Actualmente no puedo salir a la calle, ni he podido mandar a la niña al colegio por unos comentarios malintencionados que se hicieron, que son completamente falsos”, comentó Chaverra, quien además aseguró que mantiene comunicación con Aguerre.

Es más, el extremo mencionó también que el arquero lo buscó para darle a conocer el interés de su equipo por tenerlo para la temporada, pero al final las cosas no se dieron y Chaverra prefirió seguir en el DIM.

El caleño comentó también que “nunca he sido capitán en el DIM ni he estado cerca de serlo, por eso todo lo que se ha hablado en mentira”.

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Otro de los señalados es Baldomero Perlaza, quien también está bastante afectado y preocupado por su entorno familiar, por los presuntos señalamientos de apuestas, algo que desmiente totalmente.

“La final (contra Santa Fe) no se vendió, lo que pasó fue algo totalmente deportivo”, enfatizó el volante que espera salir del equipo por un tema netamente deportivo y no señalado de cosas que nunca ha hecho.