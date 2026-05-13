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¿Usted qué haría? Mujer se lanzó de un carro en movimiento tras discutir por la tarifa del viaje

Una cámara de seguridad registró el dramático momento en que una pasajera cayó sobre la vía luego de una presunta discusión con el conductor de un servicio de transporte en Brasil.

  • El hecho ocurrió en una vía de Brasil y quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en la zona. FOTO: Captura de video.
    El hecho ocurrió en una vía de Brasil y quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en la zona. FOTO: Captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Un impactante video registrado por una cámara de seguridad en Brasil se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el momento en que una mujer se lanzó de un vehículo en movimiento tras una presunta discusión con el conductor por el valor de un viaje.

El hecho ocurrió en una vía del país sudamericano y, según reportaron medios locales, la pasajera habría discutido con el conductor de un servicio de transporte por aplicación debido a una tarifa cercana a 1,75 dólares.

En las imágenes se observa que el vehículo avanza a velocidad moderada mientras una de las puertas traseras permanece abierta. Segundos después, la mujer se arroja desde el interior del carro y cae violentamente sobre el pavimento, donde termina dando varias vueltas por el impacto.

De acuerdo con versiones conocidas por medios brasileños, el conductor presuntamente se dirigía hacia una estación de Policía para resolver el desacuerdo relacionado con el pago del servicio cuando ocurrió el incidente.

El video también muestra que, tras la caída, la mujer logra ponerse de pie y continúa caminando por la vía, aunque aparentemente afectada por el golpe. Un motociclista que transitaba por el sector se detuvo para observar lo sucedido y verificar el estado de la pasajera.

Hasta el momento, no se conocen detalles oficiales sobre posibles lesiones ni sobre eventuales acciones legales derivadas del caso.

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