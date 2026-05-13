Tolima ganó la serie ante Pasto y será el rival de Atlético Nacional en la semifinal de la Liga Betplay

El Deportes Tolima, que dirige Lucas González, un viejo conocido del verde y del fútbol antioqueño, es el rival de Atlético Nacional para la semifinal de la Liga Betplay.
Los Pijaos ganaron la serie ante el Pasto 3-0, gracias a las victorias de 1-0 en Ibagué y 0-2 en Pasto, con goles de Jersson González y Juan Pablo Torres, para avanzar a la semifinal del torneo en busca de su cuarta corona en la liga colombiana.
Lastimosamente, al final del juego, se presentaron algunos problemas con los jugadores de ambos equipos y se tendrá que esperar el reporte del árbitro Diego Ulloa para saber si los dirigidos por González sufrieron alguna expulsión.