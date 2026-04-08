No solo fueron Apple y Nutella: estas son las otras marcas que participan en Artemis ll y redefinieron el marketing

La misión Artemis II de la Nasa no solo marca el regreso de astronautas a la órbita lunar. También abre un nuevo capítulo en la publicidad global: el del llamado marketing espacial, donde marcas como Apple Inc. y Nutella, entre otras más, logran posicionarse en uno de los escenarios más visibles y simbólicos del planeta.
Durante la transmisión en vivo desde la cápsula Orión, millones de usuarios presenciaron un momento inesperado: un frasco de Nutella flotando en gravedad cero.
La escena, espontánea, se viralizó en cuestión de horas y fue catalogada por usuarios como el primer “comercial espacial”. Al mismo tiempo, el iPhone 17 Pro Max se consolidaba como una de las herramientas utilizadas por la tripulación para documentar la misión.
Lejos de ser una simple coincidencia, el fenómeno evidencia cómo las marcas pueden insertarse en momentos de alto impacto mediático.
“Si las personas ven que los astronautas usan su mismo teléfono o su misma crema de avellanas, se genera mayor confianza y, en algunos casos, una percepción de estatus más alto”, explicó Gustavo Torres, experto en tecnología y director de Tecnogus.com.
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