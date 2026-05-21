Abelardo le recorta distancia a Cepeda en una eventual segunda vuelta según Invamer, ¿cómo le va a Paloma?

En un eventual escenario de segunda vuelta, la distancia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se está acortando, de acuerdo con la tendencia de intención de voto reflejada en la última encuesta de la firma Invamer.

Según el análisis, Iván Cepeda tiene una intención de voto del 52,4%, mientras que su contendor aparece con 45,3%.

El pasado mes de abril, Cepeda contaba con 54,6% y De la Espriella 42,6%, lo que implica una leve caída del primero y un ascenso del segundo.

En cuanto a Paloma Valencia, de acuerdo con los encuestados, el margen se amplió, tras una caída de la candidata del Centro Democrático en la tendencia.

En una posible segunda vuelta, Valencia tiene 44,3% de intención de voto, mientras que Cepeda suma 52,8%.