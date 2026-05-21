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Abelardo le recorta distancia a Cepeda en una eventual segunda vuelta según Invamer, ¿cómo le va a Paloma?

La más reciente encuesta expone un crecimiento en la campaña de Abelardo de la Espriella, mientras que la candidata del Centro Democrático está cediendo terreno.

  • El abogado Abelardo de la Espriella es uno de los principales candidatos de la derecha política en estas elecciones. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
    El abogado Abelardo de la Espriella es uno de los principales candidatos de la derecha política en estas elecciones. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
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En un eventual escenario de segunda vuelta, la distancia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se está acortando, de acuerdo con la tendencia de intención de voto reflejada en la última encuesta de la firma Invamer.

Según el análisis, Iván Cepeda tiene una intención de voto del 52,4%, mientras que su contendor aparece con 45,3%.

El pasado mes de abril, Cepeda contaba con 54,6% y De la Espriella 42,6%, lo que implica una leve caída del primero y un ascenso del segundo.

En cuanto a Paloma Valencia, de acuerdo con los encuestados, el margen se amplió, tras una caída de la candidata del Centro Democrático en la tendencia.

En una posible segunda vuelta, Valencia tiene 44,3% de intención de voto, mientras que Cepeda suma 52,8%.

El mes anterior esa distancia era más cerrada, pues el aspirante del Pacto Histórico contaba con 51,2% y Valencia 46,6%,

Es importante aclarar que, con los datos actuales, la segunda vuelta presidencial sigue siendo una incertidumbre, pues en el caso de que ocurra, no es claro qué alianzas implementarán las campañas finalistas para ganar más adeptos entre los ciudadanos y partidos políticos restantes.

En lo que tiene que ver con la primera vuelta, Cepeda conserva la delantera con 44,6%; en abril contaba con 44,3%, lo que sugiere que estaría alcanzando su techo en la intención del electorado.

Le sigue De la Espriella, con un repunte de 21,5% a 31,6%; y en el tercer lugar está Valencia, que entre abril y mayo bajó de 19,8% a 14%.

FICHA TÉCNICA

La encuesta fue aplicada entre el 13 y el 20 de mayo de 2026, según Invamer, a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia. El margen de error de diseño es de máximo 3%, con un nivel de confianza del 95%.

De acuerdo con la firma, “se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 152 municipios (26 capitales y 126 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025”.

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