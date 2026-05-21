Real Cartagena se clasificó a la final del Torneo Betplay 1-2026

Sin jugar, los futbolistas del Real Cartagena se abrazaban y brincaban una hora antes de su partido ante Barranquilla de este jueves. La razón, su clasificación anticipada a la final del Torneo Betplay 1-2026, en el que tendrá como rival al Envigado F.C.

Tras el empate (0-0) entre Unión Magdalena y Bogotá en el estadio Armando Maestre de Valledupar, el cuadro de La Heroica se hace inalcanzable en el grupo A de los cuadrangulares semifinales, en los que suma 10 puntos, producto, por ahora, de 3 victorias, un empate y una derrota.

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Unión, luego de seis fechas disputadas, se quedó con 9 unidades; Barranquilla tiene 6 y Bogotá, 3.

Envigado, por su parte, lideró la zona B con 11 puntos, seguido por Quindío (10), Inter Palmira (7) y Tigres (4). El cuadro Naranja terminará en casa la final de la B.

“Gracias a su regularidad y fortaleza durante los cuadrangulares, Real Cartagena logró avanzar a la instancia definitiva del campeonato y ahora luchará por el título del primer semestre del Torneo Betplay frente a Envigado FC”, felicitó la Dimayor al cuadro cartagenero a través de su sitio web, pero no confirmó aún las fechas de los partidos por el título.

El Real Cartagena descendió a la Primera B del fútbol colombiano el 4 de noviembre de 2012. El equipo oficializó su descenso tras perder 0-2 contra La Equidad en el estadio Jaime Morón; Envigado, por su parte, salió de la A en 2025.