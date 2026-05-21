Cuatro empresas de apuestas de alias “la Gata” serán liquidadas por la SAE. ¿Cuáles son?

Cuatro casas de apuestas relacionadas con Enilce López (“la Gata”), la polémica empresaria y antigua financista de paramilitares, están en proceso de liquidación por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La entidad gubernamental informó este jueves que las empresas cobijadas con el trámite son Uniapuestas S.A., Aposmar, Unicat y Aposucre.

“La Gata” murió en una clínica de Barranquilla el 4 de enero de 2024, a sus 72 años de edad, tras luchar por más de una década con graves quebrantos de salud.

En sus días de apogeo, llegó a ser la empresaria de juegos de azar más importante de Sucre y Bolívar, con inversiones en múltiples compañías.

Se convirtió en un personaje influyente en el mundo político de la Costa Atlántica, impulsando campañas de familiares y diversos partidos de derecha.

Entre los años 80 y 90 financió varias organizaciones paramilitares, como las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y el bloque Héroes de los Montes de María, lo que derivó en una condena de 9 años de cárcel en el marco de las investigaciones de la “parapolítica”.