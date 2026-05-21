Récord histórico en el Everest: 275 escaladores alcanzaron la cima en un solo día

Un número récord de escaladores alcanzó la cima del Monte Everest en un solo día desde la cara sur del pico en Nepal, según informaron las autoridades el jueves, estimando el total en alrededor de 275. Se puede escalar el pico más alto del mundo tanto por la cara sur en Nepal como por la cara norte en el Tíbet chino, pero las autoridades chinas han cerrado la ruta este año. Lea también: Una japonesa de 73 años logró récord al conquistar la cima del Everest El departamento de turismo de Nepal informó que aproximadamente 275 personas escalaron la cima de 8.849 metros (29.032 pies) el miércoles, y señaló que un número mayor había alcanzado la cima en 2023 desde ambos lados.

Este es el mayor número de escaladores en un sólo día por la cara en jurisdicción de Nepal. Foto: redes sociales

Las autoridades indicaron que la cifra final se determinará una vez que se verifiquen los ascensos, lo cual requiere fotografías y declaraciones de la empresa expedicionaria y los guías del escalador. “Este es el mayor número de ascensos en un solo día en la historia de las expediciones al Monte Everest que han alcanzado la cima del monte Everest”, dijo Himal Gautam, portavoz del departamento, a la AFP. “Aún necesitamos verificar los datos oficiales, ya que debemos expedirles los certificados correspondientes.”