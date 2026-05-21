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Récord histórico en el Everest: 275 escaladores alcanzaron la cima en un solo día

Los ascensos se realizaron por la cara sur de la montaña, jurisdicción de Nepal, y se asemejaría a lo logrado años atrás por las dos caras del Everest. Aquí los detalles.

  • Más de 270 escaladores en un día en el Everest por el lado de Nepal. Foto: redes sociales
    Más de 270 escaladores en un día en el Everest por el lado de Nepal. Foto: redes sociales
  • Este es el mayor número de escaladores en un sólo día por la cara en jurisdicción de Nepal. Foto: redes sociales
    Este es el mayor número de escaladores en un sólo día por la cara en jurisdicción de Nepal. Foto: redes sociales
Agencia AFP
hace 54 minutos
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Un número récord de escaladores alcanzó la cima del Monte Everest en un solo día desde la cara sur del pico en Nepal, según informaron las autoridades el jueves, estimando el total en alrededor de 275.

Se puede escalar el pico más alto del mundo tanto por la cara sur en Nepal como por la cara norte en el Tíbet chino, pero las autoridades chinas han cerrado la ruta este año.

Lea también: Una japonesa de 73 años logró récord al conquistar la cima del Everest

El departamento de turismo de Nepal informó que aproximadamente 275 personas escalaron la cima de 8.849 metros (29.032 pies) el miércoles, y señaló que un número mayor había alcanzado la cima en 2023 desde ambos lados.

Este es el mayor número de escaladores en un sólo día por la cara en jurisdicción de Nepal. Foto: redes sociales
Este es el mayor número de escaladores en un sólo día por la cara en jurisdicción de Nepal. Foto: redes sociales

Las autoridades indicaron que la cifra final se determinará una vez que se verifiquen los ascensos, lo cual requiere fotografías y declaraciones de la empresa expedicionaria y los guías del escalador.

“Este es el mayor número de ascensos en un solo día en la historia de las expediciones al Monte Everest que han alcanzado la cima del monte Everest”, dijo Himal Gautam, portavoz del departamento, a la AFP.

“Aún necesitamos verificar los datos oficiales, ya que debemos expedirles los certificados correspondientes.”

En 2023, un mayor número de montañeros procedentes de China y Nepal alcanzaron la cima del Everest en un solo día, añadió sin precisar la cifra.

El auge del alpinismo ha convertido esta actividad en un negocio lucrativo en Nepal desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay Sherpa realizaran el primer ascenso al Everest en 1953.

El país ha emitido un número récord de 492 permisos para el Everest esta temporada, y se ha instalado una ciudad de tiendas de campaña al pie de la montaña para los escaladores y el personal de apoyo.

Aproximadamente 600 personas, entre montañeros y personal de apoyo, han escalado el Everest desde el inicio de la temporada de escalada de primavera de este año el mes pasado.

El elevado número de visitantes ha reavivado la preocupación por la masificación en la montaña, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Nepal y China, especialmente si el mal tiempo reduce la temporada para escalar.

Es probable que la temporada de escalada termine la primera semana de junio.

Siga leyendo | “El hombre del Everest”: Kami Rita ascendió de nuevo el pico más alto del mundo y rompió su propio récord con 27 ascensos

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