Récord histórico en el Everest: 275 escaladores alcanzaron la cima en un solo día

Un número récord de escaladores alcanzó la cima del Monte Everest en un solo día desde la cara sur del pico en Nepal, según informaron las autoridades el jueves, estimando el total en alrededor de 275.
Se puede escalar el pico más alto del mundo tanto por la cara sur en Nepal como por la cara norte en el Tíbet chino, pero las autoridades chinas han cerrado la ruta este año.
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El departamento de turismo de Nepal informó que aproximadamente 275 personas escalaron la cima de 8.849 metros (29.032 pies) el miércoles, y señaló que un número mayor había alcanzado la cima en 2023 desde ambos lados.