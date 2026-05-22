Así habría llegado dinero de ‘Pipe Tuluá’ a campaña de Gustavo Petro en 2022

El presidente Gustavo Petro no ha logrado quitarse de encima las sombras sobre la financiación de su campaña presidencial de 2022. Desde el inicio de su mandato, y ahora cuando entra en la recta final de su paso por la Casa de Nariño, su proyecto político ha estado rodeado de cuestionamientos por las cuentas del Pacto Histórico, el origen de algunos recursos y los nombres que terminaron orbitando alrededor de la campaña.
Esta semana se conoció que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le abrió una investigación previa por el presunto delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
El proceso está relacionado con las declaraciones atribuidas a Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, señalado cabecilla de la estructura criminal “La Inmaculada”.
La apertura fue ordenada por la representante Gloria Elena Arizabaleta Corral, quien asumió formalmente el conocimiento del caso tras el reparto interno realizado en la Comisión.
La decisión llegó después de que salieran a la luz unos audios revelados por Vicky Dávila el mismo día en que ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos.
Ese delincuente, señalado de ser el cerebro de los llamados “plan pistola” contra guardianes del INPEC, terminó convertido en una especie de trofeo durante la visita que hizo Petro a la Casa Blanca en febrero pasado. El gobierno colombiano lo presentó entonces como un gran capo del narcotráfico que sería entregado para responder ante la justicia estadounidense.
Y sí, se trataba de un hombre peligroso. Pero ahora ese mismo capo podría convertirse en un testigo incómodo para el Presidente.