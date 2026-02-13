Detalles de la crisis en el Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt: habla Sofía Gaviria

La situación estalló en la lista al Senado del Partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, con la salida de diferentes personas, entre las que está la cabeza de lista Sofía Gaviria. No sería la primera vez que hay problemas en una colectividad en la que Betancourt está presente.
Diferentes figuras políticas como Daniel Carvalho, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo se han referido a que tendría problemas de liderazgo, y la opinión pública ha conocido episodios como el de la expulsión de los dos primeros del partido y los ruidos dentro de la coalición Centro Esperanza en 2022.