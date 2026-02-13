EXCLUSIVO | Con ascensos y dos nuevos integrantes, así quedó la cúpula del Clan del Golfo, el cartel más poderoso de Colombia

El Clan del Golfo, la organización criminal más numerosa de Colombia, con cerca de 9.000 integrantes, reconfiguró su cúpula después de la muerte de “Gonzalito”, quien fungía como subcomandante, y dos nuevos personajes habrían ascendido en su jerarquía.
La Policía y la Fiscalía le siguen la pista a esta reorganización dentro del cartel narcotraficante, que actualmente está en un proceso de conversaciones de paz con el Gobierno Nacional en Doha, Catar.
El 31 de enero de 2026 se reportó la muerte de José Gonzalo Sánchez Sánchez (“Gonzalito”), en un supuesto accidente fluvial, tras caer de la lancha en la cual se transportaba por un río en jurisdicción de Tierralta, Córdoba.