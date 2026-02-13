Más de 2 millones de personas ganan un salario mínimo en Colombia, ¿qué pasará ahora?

La discusión sobre el aumento del salario mínimo sigue cobrando relevancia, a más de un mes de haberse decretado. Esta vez, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba un aumento de 23,7% para este año. En consecuencia, el Gobierno estaría obligado a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días.

Mientras se conocen las primeras reacciones del Gobierno ante esta medida cautelar, es importante poner en contexto a quiénes directamente deja en incertidumbre esta medida.

De acuerdo con datos del Dane, de enero a octubre de 2025, Colombia contó con 11,38 millones de trabajadores que ganan menos de un mínimo. Representan casi la mitad de los ocupados en el mismo periodo, pues tienen una participación de 48,9%, y un alza de 895.000 trabajadores con esta condición frente a 2023.

En contexto: ¡Atención! Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo

Se trata de la cifra más alta en los últimos tres años, luego de que en 2023 se registraran 10,49 millones y el año pasado 10,15 millones. Es decir, según lo señaló Fedesarrollo, con más de 22 millones de trabajadores, el dato significa que más de 11,3 millones de personas viven con ingresos inferiores a los $1.423.500 actuales. Esto representa el nivel más alto de los últimos dos años y coincide con la discusión sobre el ajuste del salario mínimo para 2026.

De hecho, otro de los datos sobre el rango de ingresos de los trabajadores colombianos da cuenta de que 2,4 millones de trabajadores ganan exactamente un salario mínimo (1,3 millones de personas menos que en 2024) mientras que seis millones ganan entre uno y dos salarios mínimos (316.000 trabajadores más en la comparación interanual).