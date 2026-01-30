MinHacienda anuncia nuevas reformas tributarias tras freno a emergencia económica: “todo lo que podamos hacer, lo hacemos”

El Ministerio de Hacienda confirmó que volverá a presentar proyectos de leyes de financiamiento y reformas tributarias ordinarias en el Congreso de la República, luego de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto que declaraba la emergencia económica. La estrategia busca obtener los recursos necesarios para cubrir el déficit presupuestal y evitar recortes obligatorios en el gasto público.
La reacción del Ejecutivo fue inmediata y crítica frente a la decisión judicial, que frenó los efectos del decreto con el que el Gobierno esperaba obtener recursos extraordinarios para atender necesidades urgentes en distintas regiones del país.