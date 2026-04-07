Nu Colombia sube rentabilidad de sus Cajitas de ahorro: así quedarán los nuevos rendimientos

Nu Colombia, filial de Nubank, confirmó un incremento significativo en las tasas de rentabilidad de sus “Cajitas de ahorro”, una de sus funcionalidades más utilizadas por los usuarios.
Puede leer: Banco de la República alistaría nueva alza de tasas de interés este mes: llegarían a 11,75%
De acuerdo con la entidad, la rentabilidad pasará del 8,75% hasta el 9,25%. El ajuste entrará en vigencia a partir del 9 de abril de 2026 y se aplicará automáticamente a quienes utilicen esta herramienta dentro de la aplicación.