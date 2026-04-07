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Nu Colombia sube rentabilidad de sus Cajitas de ahorro: así quedarán los nuevos rendimientos

Nu Colombia aumentará la rentabilidad de sus Cajitas de ahorro desde el 9 de abril, como respuesta al aumento de tasas de interés del Banco de la República.

  • De acuerdo con la entidad, el ajuste entrará en vigencia a partir del 9 de abril de 2026 y se aplicará automáticamente a quienes utilicen esta herramienta dentro de la aplicación. FOTO: Cortesía Nu
    De acuerdo con la entidad, el ajuste entrará en vigencia a partir del 9 de abril de 2026 y se aplicará automáticamente a quienes utilicen esta herramienta dentro de la aplicación. FOTO: Cortesía Nu
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Nu Colombia, filial de Nubank, confirmó un incremento significativo en las tasas de rentabilidad de sus “Cajitas de ahorro”, una de sus funcionalidades más utilizadas por los usuarios.

Puede leer: Banco de la República alistaría nueva alza de tasas de interés este mes: llegarían a 11,75%

De acuerdo con la entidad, la rentabilidad pasará del 8,75% hasta el 9,25%. El ajuste entrará en vigencia a partir del 9 de abril de 2026 y se aplicará automáticamente a quienes utilicen esta herramienta dentro de la aplicación.

Tasas de interés del Banco de la República impulsan ajustes

El aumento en la rentabilidad se da en un escenario en el que el Banco de la República ha venido aumentando su tasa de interés de intervención, fijándola en 11,25% para abril, un aumento de 100 puntos básicos.

Entérese: Ruptura entre Gobierno Petro y Banrep revive caso de Turquía: inflación llegó al 85% y lira cayó 90%

Este contexto ha presionado a los neobancos y entidades digitales a mejorar sus ofertas para atraer mayor liquidez de los ahorradores, intensificando la competencia en el mercado financiero colombiano.

¿Cómo funcionan las Cajitas de Nu?

Las “Cajitas” son una herramienta que permite a los usuarios separar su dinero del saldo principal de la cuenta, facilitando la gestión del ahorro.

Vea aquí: Banco de la República sube la tasa de interés a 11,25%, defiende la decisión y niega que se favorezca al sector financiero

Entre sus principales características se destacan:

Rentabilidad diaria: los intereses se calculan y abonan todos los días sobre el saldo disponible.

Sin montos mínimos: los usuarios pueden comenzar a generar rendimientos desde el primer peso depositado.

Disponibilidad inmediata: el dinero no queda congelado en plazos fijos, salvo que el usuario elija modalidades de ahorro programado.

Temas recomendados

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