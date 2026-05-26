Tres presos se fugaron de la estación de Policía de Caucasia: cortaron los barrotes con una segueta

Como en una fuga de película, utilizaron una segueta cortaron los barrotes de la celda, redujeron al patrullero de turno, le robaron la llave y lograron fugarse. Fueron tres los reclusos que huyeron de la sala Transitoria de Privación de la Libertad de la Estación de Policía de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, identificados como José Armando Chantana Meléndez, de 28 años, alias ‘Duván’; Francisco Javier Arias, de 30 años; y Jhon Stiwar Espinosa, de 19 años. Estaban detenidos por delitos como homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Uno de ellos llevaba apenas tres días judicializado.
La Policía de Antioquia desplegó un plan candado para recapturarlos, y la Alcaldía de Caucasia anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a su captura, además de interponer denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía por las reiteradas fugas de presos en esa estación.
El secretario de Gobierno y Seguridad de Caucasia, Jose Alejandro Payares, afirmó que “desde la misma hora en que ocurrieron los hechos, no hemos parado de trabajar para recapturar a estos tres bandidos, que sin duda alguna generan zozobra en nuestra comunidad. Es importante manifestarle a la comunidad de Caucasia que ya hemos solicitado a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las demás instituciones las investigaciones correspondientes por este hecho lamentable que se repite en nuestro municipio y en la Estación de Policía”.
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