Tres presos se fugaron de la estación de Policía de Caucasia: cortaron los barrotes con una segueta

Como en una fuga de película, utilizaron una segueta cortaron los barrotes de la celda, redujeron al patrullero de turno, le robaron la llave y lograron fugarse. Fueron tres los reclusos que huyeron de la sala Transitoria de Privación de la Libertad de la Estación de Policía de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, identificados como José Armando Chantana Meléndez, de 28 años, alias ‘Duván’; Francisco Javier Arias, de 30 años; y Jhon Stiwar Espinosa, de 19 años. Estaban detenidos por delitos como homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Uno de ellos llevaba apenas tres días judicializado. La Policía de Antioquia desplegó un plan candado para recapturarlos, y la Alcaldía de Caucasia anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a su captura, además de interponer denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía por las reiteradas fugas de presos en esa estación. El secretario de Gobierno y Seguridad de Caucasia, Jose Alejandro Payares, afirmó que “desde la misma hora en que ocurrieron los hechos, no hemos parado de trabajar para recapturar a estos tres bandidos, que sin duda alguna generan zozobra en nuestra comunidad. Es importante manifestarle a la comunidad de Caucasia que ya hemos solicitado a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las demás instituciones las investigaciones correspondientes por este hecho lamentable que se repite en nuestro municipio y en la Estación de Policía”. También le puede interesar: Cada cinco días un preso con brazalete electrónico se fuga en Colombia, ¿qué dice el Inpec?

Un patrón que se repite

Esta no es la primera vez que la estación de Policía de Caucasia protagoniza una fuga masiva. En agosto de 2024, quince hombres escaparon durante la madrugada después de reventar los candados de la sala de paso usando sierras manuales. Solo dos fueron recapturados de inmediato, mientras que los trece restantes permanecieron libres. Entre ellos había personas señaladas de extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, homicidio y acceso carnal violento con menor de 14 años. En 2023 otros dos presos se fugaron aprovechando la crisis generada por un paro minero. Uno, Davison Gutiérrez o alias ‘Palito’, estaba vinculado al Clan del Golfo y el otro, Jordan Restrepo o alias ‘Rolo’ a Los Caparros. Utilizaron un método similar de cortar los barrotes para lograr su fuga.

En junio de 2022 también se registró una fuga desde esa misma estación: el caso de alias ‘Cartagena’, un presunto sicario del Clan del Golfo que escapó el 29 de mayo de ese año, en plena jornada de elecciones presidenciales, cuando llevaba 19 días detenido por porte ilegal de armas. Su caso fue señalado como muestra de la crisis que vive el sistema penitenciario del departamento, donde varios municipios enfrentan hacinamiento en las estaciones temporales de detención. Sumados los cuatro episodios —2022, 2023, 2024 y 2026—, la estación de Policía de Caucasia acumula 23 personas que han logrado escapar en los últimos años, la mayoría de ellas señaladas de delitos graves y vinculadas a estructuras criminales que operan en el Bajo Cauca antioqueño.

El problema de fondo