Westcol canceló la entrevista a Paloma Valencia, pero hablará con Abelardo de la Espriella el próximo sábado

El influenciador colombiano Westcol ha transformado su canal en Kick en un espacio de conversación política en plena campaña presidencial tras entrevistar al presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con transmisiones que alcanzaron audiencias masivas y se ubicaron entre los eventos digitales más vistos en el país.

En medio de ese impacto, Westcol anunció que ahora tendrá una entrevista con el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, programada para el próximo sábado 30 de mayo, apenas un día antes de que se abran las urnas en Colombia. La cercanía del stream con la jornada electoral ha generado discusión sobre la influencia de estos espacios en la recta final de la campaña.

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Westcol había explicado su intención inicial de organizar conversaciones con varios candidatos. “Entonces ahorita nosotros íbamos a hacer un stream con los candidatos potenciales a la presidencia. Habíamos hablado de eso, ¿no?”, afirmó en una transmisión reciente, en la que detalló cómo se estructuró el proyecto.

En ese mismo relato, el streamer explicó que uno de los aspirantes, el candidato Iván Cepeda decidió no participar en esta primera etapa. “Uno de los que no quiso, en realidad no era que no quería, sino que dijo, en segunda vuelta es mi stream. Esa fue la propuesta de él”, dijo Westcol, antes de confirmar que otros candidatos sí aceptaron la invitación inicial antes de las elecciones. “Los otros dos aceptaron en esta primera vuelta. ¿Quiénes eran los otros dos? Abelardo y Paloma”, agregó, dejando claro el esquema inicial de las conversaciones previstas antes de los cambios de agenda.

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