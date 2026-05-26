“Hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra”: Ospina analizó el camino de Colombia a pocos días del Mundial 2026

El arquero David Ospina, uno de los referentes y jugadores más experimentados de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026, compartió este martes 26 de mayo sus impresiones al inicio del campamento de preparación en Bogotá. Le puede interesar: Lorenzo sí tenía a Sebastián Villa en la lista de Colombia para el Mundial, pero no lo habrían dejado llevarlo: “un patrocinador lo sacó” Bajo la dirección técnica del entrenador argentino Néstor Lorenzo, de 60 años, un grupo aproximado de 10 futbolistas realiza trabajos en la capital del país a solo 15 días del debut mundialista, a la espera de que se complete la lista definitiva de 26 convocados hasta el próximo domingo.

Sensaciones ante su tercera Copa del Mundo

Ospina, actual guardameta de Atlético Nacional, club que le dio la oportunidad de debutar y salir como profesional, del cual ya se despidió en su último partido, afronta esta nueva cita internacional con una perspectiva renovada por el paso del tiempo. El experimentado portero, de 37 años, habló con los medios de comunicación este martes y analizó su momento actual y explicó el significado de vestir nuevamente la camiseta ‘tricolor’ en el torneo de selecciones más importante del planeta. “Han pasado los años, ¿no? Hoy más maduro, hoy mucho más fortalecido. La verdad es que me siento muy orgulloso de lo que he podido hacer hasta el día de hoy, con las ganas de aportar, con las ganas de dar ese granito de arena que siempre hemos tratado de dar, de dejar nuestro país en alto. Sabemos la importancia para nosotros, para todo nuestro país, lo que significa este Mundial. Entonces, esperamos seguir haciendo las cosas de muy buena manera”, afirmó.

El jugador también expresó “mucha felicidad de afrontar este gran reto que se nos viene, con un objetivo claro, con una misión demasiado alta y, bueno, tratando ya de aprovechar este inicio”.

El equilibrio del grupo y el legado de Falcao

Respecto a la conformación de la plantilla que viajará al torneo, el guardameta destacó la combinación de edades y trayectorias como una de las principales virtudes del equipo para encarar la competencia. “Queremos hacer cosas muy importantes, como todas las de esos chicos, pues, chicos que ya tienen muchísimos partidos y que tienen ya experiencia, entonces, nosotros, desde esa madurez, poder aportar desde ese lado, y creo que contamos con esa mezcla de jugadores jóvenes y jugadores de experiencia y eso va a ser muy importante”, explicó.

David Ospina en un nuevo ciclo previo a un Mundial con la Selección Colombia en Bogotá. FOTO: FCF

Asimismo, dedicó un espacio para hablar sobre Radamel Falcao García, resaltando su impacto tanto dentro como fuera de las canchas, ya que junto a él y James Rodríguez, se han convertido en los referentes de la tricolor durante la última década. “Hablar de Falca, para mí, es motivo de orgullo, que es alguien a quien quiero muchísimo y alguien con el cual he compartido muchísimas cosas, además de ser el futbolista que es, es una excelente persona al lado de su familia. Yo creo que nos ha marcado muchísimo a todos nosotros, ha dejado nuestro país en alto en todos los clubes donde ha estado. Entonces, a Falca siempre tenemos que darle agradecimiento por lo que ha hecho en su carrera, en su vida personal, y para nosotros siempre va a ser motivo de orgullo”, expresó.

Mentalidad para la preparación: un factor importante para el Mundial