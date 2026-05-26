“Hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra”: Ospina analizó el camino de Colombia a pocos días del Mundial 2026

El arquero David Ospina, uno de los referentes y jugadores más experimentados de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026, compartió este martes 26 de mayo sus impresiones al inicio del campamento de preparación en Bogotá.
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Bajo la dirección técnica del entrenador argentino Néstor Lorenzo, de 60 años, un grupo aproximado de 10 futbolistas realiza trabajos en la capital del país a solo 15 días del debut mundialista, a la espera de que se complete la lista definitiva de 26 convocados hasta el próximo domingo.