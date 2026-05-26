Tensión en el estrecho de Ormuz: EE. UU. bloquea 108 barcos y escala la presión sobre Irán

Estados Unidos ha actualizado este martes el número de buques bloqueados en el estrecho de Ormuz que asciende a 108 tras seis semanas de cierre perimetral en la zona, como medida de presión en medio de los contactos continuados con Irán para un acuerdo para el cese de las hostilidades. “A fecha de 26 de mayo, las fuerzas estadounidenses han desviado 108 buques mercantes para garantizar el cumplimiento de la normativa” ha señalado el Mando Central del Ejército norteamericano (CENTCOM) en un mensaje en redes.

Entérese: Filtran posible acuerdo de paz entre Irán y EE. UU.: suspendería sanciones y abriría Ormuz La tensión en el paso de Ormuz sigue latente cuando se cumplen seis semanas de cierre perimetral impuesto por Estados Unidos. Pese a la tregua indefinida en vigor, Washington ha lanzado el lunes “ataques en defensa propia” contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán. El Ejército estadounidense se ha referido a tales ataques como “en defensa propia” para “proteger” a las tropas estadounidenses “de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes”.