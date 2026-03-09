Deporte como vitrina: Avianca y Juan Valdez lideran apuesta de empresas colombianas en grandes disciplinas internacionales

Aunque deporte y negocios empresariales podrían parecer mundos separados, cada vez más empresas colombianas están demostrando lo contrario. El patrocinio en ligas y competencias de élite se ha vuelto una plataforma estratégica para posicionar marcas, ganar visibilidad global y abrir nuevas oportunidades de mercado.
Patrocinios en ligas como la National Football League (NFL) en el fútbol americano, la Major League Soccer (MLS) en el balompié estadounidense y la Fórmula 1 en la élite del automovilismo, así como en torneos de la Conmebol y el ciclismo internacional, forman parte de una estrategia que busca ampliar mercados, fortalecer marca y generar retornos de visibilidad que pueden multiplicar entre 20 y 25 veces la inversión realizada en marketing deportivo, de acuerdo con estimaciones de empresas especialistas.
Por ende, recientemente aparecen casos como los de la fintech NuBank de origen brasileño, pero comandada por el paisa David Vélez. También Avianca, Juan Valdez, Interrapidísimo, entre otras más que se suman a una lista creciente de compañías del país que utilizan el deporte global como vitrina para crecer fuera de Colombia.
