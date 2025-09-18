¿Le enviaron un comprobante de Nequi? Con este truco sabrá si es falso o verdadero

Nequi se ha convertido en una de las aplicaciones financieras más utilizadas en Colombia y con millones de transacciones diarias. Sin embargo, su popularidad también atrae a delincuentes que se aprovechan de comprobantes de pago falsos para engañar a comercios y usuarios. Lea también: Nequi revela cómo 25 millones de colombianos mueven su plata en el 2025 Ante la problemática, la plataforma presentó una función gratuita que promete poner freno a este tipo de fraudes y que cualquier persona pueda utilizarla incluso si no tiene cuenta en Nequi.

¿Por qué Nequi creó esta herramienta?

En los últimos años, el aumento de robos y estafas digitales encendió las alarmas. Los delincuentes simulan transferencias con comprobantes falsificados para convencer a vendedores, empresarios o particulares de que el dinero fue enviado cuando en realidad nunca llegó. Es por esta razón que Nequi decidió implementar un sistema de verificación que permite validar en tiempo real si un comprobante es verdadero o falso.

La entidad explicó que el proceso es rápido, gratuito y no exige ingresar datos personales. Basta con tener a la mano el comprobante de pago y la cámara del celular para realizar la validación

El paso a paso para verificar la veracidad de los comprobantes de pago es sencillo:

1-Abra la aplicación de Nequi en su celular (sin necesidad de iniciar sesión). 2- Pulse el botón con el signo pesos ($) en la parte inferior derecha. 3- Seleccione la opción "Comprobar un pago". 4- Escanee el código QR del comprobante que desea verificar. 5- La aplicación mostrará de inmediato si el pago es real o si se trata de un intento de fraude.

Menos vulnerabilidad frente a los fraudes