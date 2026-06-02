Las mujeres dedican más del doble de tiempo diario que los hombres al trabajo no remunerado, según el Dane

El Dane presentó los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut) correspondientes al periodo entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. De acuerdo con los resultados, las mujeres dedican menos tiempo al trabajo remunerado y más tiempo a las labores del cuidado. Mientras que los hombres dedicaron 9 horas y 8 minutos diarios al mundo laboral, las mujeres destinaron apenas 7 horas y 36 minutos. En contraste, el trabajo no remunerado, que incluye actividades domésticas y de cuidado, recae principalmente sobre las mujeres. A nivel nacional, 89,8% de las mujeres realizó este tipo de labores respecto a 65,2% de los hombres. Además, las mujeres dedicaron 7 horas y 35 minutos diarios al trabajo no remunerado, más del doble del tiempo registrado por los hombres (3 horas y 14 minutos). Lea también: El 69% de trabajadores piensa irse del país por falta de oportunidades, incertidumbre y salarios estancados Dentro del trabajo doméstico no remunerado, las actividades con mayor participación femenina fueron el suministro de alimentos para el hogar (78,1%), la limpieza y mantenimiento del hogar (70,4%) y el mantenimiento de vestuario para el hogar (37,3%). En los hombres, la participación en estas actividades fue de 32,8%, 40,6% y 10,5%, respectivamente. En las actividades de cuidado y apoyo a personas del hogar también se observan brechas importantes. Casi 16,6% de las mujeres dedicó tiempo al cuidado físico de integrantes del hogar, frente al 3,2% de los hombres. Asimismo, 12,4% de las mujeres participó en actividades de cuidado de menores de 5 años, mientras que en los hombres esta proporción fue de 7,9%.

Las mujeres tienen una mayor carga global de trabajo

La carga global de trabajo, que suma el tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado, continúa siendo mayor para las mujeres. En el total nacional, las mujeres registran 13 horas y 47 minutos diarios, mientras que los hombres alcanzaron 11 horas. Las diferencias se mantienen en todas las regiones del país: en Bogotá, las mujeres reportaron una carga global de 14 horas y 31 minutos, y en la región Oriental alcanzaron 15 horas y 9 minutos diarios. Por grupos poblacionales, también se identificaron importantes brechas en la distribución del tiempo. De acuerdo con el autorreconocimiento étnico, en la población indígena, los hombres dedicaron 7 horas y 53 minutos al trabajo remunerado y las mujeres 4 horas y 54 minutos.

De igual forma, entre la población que se autorreconoce como negro, mulato, o afrodescendiente, los hombres registraron 9 horas y 14 minutos en trabajo remunerado, mientras que las mujeres alcanzaron 6 horas y 30 minutos. Y en la población migrante, las mujeres dedicaron 9 horas y 3 minutos diarios a sus actividades en el mundo laboral, frente a 3 horas y 28 minutos de los hombres.

Las mujeres perciben que tienen menos tiempo al día

La encuesta del Dane también evaluó la percepción de hombres y mujeres sobre el tiempo que tienen disponible al día. De acuerdo con los datos presentados, en el total nacional 14,1% de las mujeres percibe que no el alcanza el tiempo en el día para realizar todas sus actividades, mientras que solo 8,4% de los hombres tiene esa percepción.

En esa línea, las mujeres también perciben que hacen más que lo que les corresponde. Un total de 11,5% de las mujeres tiene esa percepción, frente a 4,3% de los hombres. Bogotá y Orinoquía son las regiones donde más mujeres perciben que hacen una mayor cantidad de tareas domésticas de las que les corresponde, con 16,9% y 14,6% respectivamente. Son más los hombres que perciben que hacen menos de lo que les corresponde. Según la encuesta, en el total nacional 12,8% de los hombres tiene esa percepción, frente a 6,3% de las mujeres. En las regiones Bogotá, la región Pacífica y el Caribe, el porcentaje de hombres que percibe que frente a las tareas domésticas “hace menos de lo que les corresponde” fue superior a la media nacional.