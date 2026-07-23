¿Por qué hace tanto calor y al mismo tiempo llueve en Medellín? El Siata responde

Mientras buena parte del país experimenta las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, caracterizadas por una reducción en las precipitaciones, en Medellín y el Valle de Aburrá el panorama ha sorprendido a muchos habitantes. Los días soleados y calurosos han estado acompañados por fuertes lluvias, especialmente durante las tardes y noches.
Sin embargo, esta combinación no representa una contradicción. De acuerdo con el líder meteorológico del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), Julián Sepúlveda, el hecho de que esté presente el fenómeno de El Niño no significa que las lluvias desaparezcan por completo.
“Es normal que ocurran estas precipitaciones. El Niño no significa una sequía total, sino un régimen más seco que el habitual”, explicó el especialista.
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Según detalló, en Colombia existen temporadas naturalmente más lluviosas y otras con menores precipitaciones. Entre estas últimas se encuentran junio, julio y agosto. Sin embargo, durante esos meses continúan presentándose condiciones atmosféricas capaces de generar aguaceros importantes.
Entre los factores que influyen aparecen la disponibilidad de humedad en la atmósfera, el paso de ondas del este, el comportamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y otros sistemas que transportan humedad hacia la región andina.
Cuando esa humedad coincide con el fuerte calentamiento que produce la radiación solar sobre la superficie, se crean las condiciones ideales para que se desarrollen tormentas, incluso en una temporada considerada relativamente seca.
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