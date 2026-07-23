Así reaccionó Gerard Piqué cuando le preguntaron por el show de Shakira en la final del Mundial 2026

Gerard Piqué volvió a ser tendencia en redes sociales después de la final del Mundial 2026 en el que la selección española quedó como campeona.
Sin embargo, en esta ocasión, el exfutbolista no se volvió viral por su presencia en el estadio, sino por su reacción al show de Shakira en el espectáculo de medio tiempo.
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Piqué aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de regresar de Nueva York, donde se llevó a cabo el último encuentro deportivo del torneo de la FIFA.
Cuando llegó, varios periodistas se acercaron a él y una de las preguntas que le hicieron fue qué opinaba sobre la interpretación que hizo la colombiana de Dai Dai, la canción oficial del Mundial.