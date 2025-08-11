Tras muerte de Miguel Uribe: gremios económicos piden la unión del país y celeridad en las investigaciones

Los gremios económicos lamentaron la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado ocurrido en junio y que finalmente le costó la vida. Fenalco, Andesco y la Andi pidieron la rápida actuación de las autoridades y también la unión en contra de los violentos.
Desde Fenalco se calificó el hecho como un crimen político que buscó silenciar una de las voces más firmes en defensa de la democracia, la legalidad y la libertad en Colombia.
Entérese: ATENCIÓN: Murió el senador Miguel Uribe Turbay luego de dos meses de luchar por su vida tras intento de homicidio
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, condenó con contundencia el atentado, asegurando que este acto cobarde no solo arrebató la vida de “un joven líder valiente, sino que representa una grave amenaza contra la democracia y la libertad de expresión”.