“Comenzamos vendiendo 70 patinetas y este año esperamos llegar a 15.000 vehículos”: Gabriel Gutiérrez, CEO de Minca

Hace una década, hablar de patinetas eléctricas como una solución de transporte urbano en Colombia parecía una apuesta arriesgada. En ciudades dominadas por automóviles, motocicletas y sistemas de transporte masivo congestionados, pensar que miles de personas optarían por desplazarse diariamente en vehículos eléctricos livianos era, para muchos, una idea lejana. Sin embargo, mientras las ventas de patinetas y bicicletas eléctricas crecieron 204% durante el primer semestre de 2026, según cifras de la Andi y Fenalco, empresas que apostaron tempranamente por este mercado empiezan a recoger los frutos de una transformación que apenas comienza. Una de ellas es Minca Eléctric, una compañía colombiana fundada hace casi ocho años en Bogotá y que actualmente...