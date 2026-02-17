El contrato de lujo que tendrá Christian González en la NFL: ganará más que James, Luis Díaz y compañía juntos

A sus 23 años, el esquinero de raíces colombianas Christian González está a punto de dar uno de los saltos económicos más impactantes del deporte profesional. Es oficial: los New England Patriots le ofrecerán un contrato anual de 30 millones de dólares, una cifra que lo ubica entre los jugadores mejor remunerados de la liga y que prácticamente duplica lo que percibe el futbolista Luis Díaz en el Bayern de Múnich, donde gana alrededor de 16 millones de dólares por temporada.
