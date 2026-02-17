x

Video | El partido Real Madrid-Benfica estuvo detenido 10 minutos por denuncia de racismo de Vinícius, ¿qué pasó?

Un presunto insulto racista contra Vinícius Júnior paralizó el duelo de Champions League en Lisboa. Conozca el protocolo que aplicó el árbitro y por qué el VAR no pudo intervenir.

  • El extremo brasileño Vinícius Junior esperó en el banco de suplentes a que el árbitro tomara una decisión. Foto: captura de pantalla
    El extremo brasileño Vinícius Junior esperó en el banco de suplentes a que el árbitro tomara una decisión. Foto: captura de pantalla
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Después del gol de Vinícius Júnior al Benfica portugués, que le dio la ventaja 0-1 al Real Madrid en el duelo de ida de los play-off a octavos de final de la Champions, el juez central cruzó los brazos, detuvo el encuentro y caminó hacia los bancos de suplentes. El gesto del árbitro fue para avisarle al público –en las tribunas y por tv–, que detenía el juego por un incidente racista.

El colegiado fue notificado del hecho por Vinícius, autor del gol al minuto 50 del juego. El delantero brasileño celebró su anotación bailando frente a una de las estacas que se ponen en las esquinas de la cancha, que tenía la bandera del Benfica en el estadio Da Luz. Eso generó molestia en los aficionados, que lo silbaron con fuera.

Le puede interesar: Se repite la historia para Vinícius: LaLiga condenó cánticos racistas contra el brasileño

También se mostraron molestos los futbolistas. El argentino Nicolás Otamendi, capitán del cuadro luso, fue de inmediato a buscar al brasileño para reclamarle. Vinícius lo abrazó y le pidió perdón. Cuando se separaron, el lateral Gianluca Prestiani, de 20 años, se acercó al extremo del Real Madrid para reclamarle. Ambos se enfrascaron en un intercambio verbal.

El francés Aurélien Tchoauameni intervino para separarlos. Inicialmente lo logró. Parecía que el juego se reanudaría, a pesar de que los silbidos no cesaban desde las tribunas del estadio Da Luz. Sin embargo, las peleas entre los jugadores continuaron. Mbappé empezó a intercambiar palabras con Otamendi. Prestiani siguió hablando con Vini.

El joven argentino se tapó con la camiseta el rostro. Le dijo algo al brasileño. Este salió corriendo a buscar al juez central del partido: “me dijo mono”, se vio en la transmisión de televisión. Esa es la palabra que utilizan en Europa para referirse, de manera denigrante, a las personas de origen afro. Por eso el central detuvo el partido. Hizo el gesto de cruzar los brazos e intentó aclarar lo que había ocurrido.

José Mourinho, entrenador del Benfica, se acercó a Vinícius para que le contara lo que había pasado e intentar calmarlo. El brasileño, por su parte, se fue para el banco de suplentes del Real Madrid a esperar a que el árbitro definiera algo. Los asistentes de video intentaron buscar la acción. Sin embargo, no encontraron nada. No hubo forma de expulsar al jugador argentino y corroborar lo que decía el “7” del cuadro español.

Diez minutos después de que ocurrió el hecho, se reanudó el partido. Ningún futbolista fue expulsado. Sí vio la roja, entre tanto, un asistente técnico del equipo portugués, que el próximo 25 de febrero, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, buscará darle la vuelta a la serie. Los españoles, por su parte, procurarán mantener la ventaja.

Siga leyendo: La selección de Brasil se vistió de negro para jugar contra el racismo

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el protocolo de la UEFA ante insultos racistas?
El protocolo consta de tres pasos: 1. Detención del partido y anuncio por megafonía. 2. Suspensión temporal y retiro a vestuarios si persiste. 3. Suspensión definitiva. En Lisboa se aplicó el paso 1 tras la denuncia de Vinícius.
¿Qué sanción podría recibir Gianluca Prestiani?
Aunque el VAR no halló pruebas visuales inmediatas, la UEFA suele abrir investigaciones de oficio. Si se comprueban insultos racistas mediante lectura de labios o audios de campo, la sanción mínima es de 10 partidos.
¿Cómo terminó el partido Real Madrid vs. Benfica?
El encuentro terminó 0-1 a favor del Real Madrid con gol de Vinícius Júnior. El partido estuvo marcado por la tensión tras la detención de 10 minutos y la expulsión de un miembro del cuerpo técnico luso.

