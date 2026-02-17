Video | El partido Real Madrid-Benfica estuvo detenido 10 minutos por denuncia de racismo de Vinícius, ¿qué pasó?

Después del gol de Vinícius Júnior al Benfica portugués, que le dio la ventaja 0-1 al Real Madrid en el duelo de ida de los play-off a octavos de final de la Champions, el juez central cruzó los brazos, detuvo el encuentro y caminó hacia los bancos de suplentes. El gesto del árbitro fue para avisarle al público –en las tribunas y por tv–, que detenía el juego por un incidente racista.
El colegiado fue notificado del hecho por Vinícius, autor del gol al minuto 50 del juego. El delantero brasileño celebró su anotación bailando frente a una de las estacas que se ponen en las esquinas de la cancha, que tenía la bandera del Benfica en el estadio Da Luz. Eso generó molestia en los aficionados, que lo silbaron con fuera.
Le puede interesar: Se repite la historia para Vinícius: LaLiga condenó cánticos racistas contra el brasileño